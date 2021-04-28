فيديو | شاهد اهداف مباراة الهلال واجمك في دوري أبطال آسيا «الموج الأزرق يضرب بثلاثية»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الهلال واجمك في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، لحساب الجولة الخامسة.

فاز نادي الهلال السعودي على اجمك الأوزبكي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل اهداف الهلال الثلاثة كل من، لوسيانو فيتو في الدقيقة (39)، وبافيتمبي جوميز (47)، وياسر الشهراني (58).

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها والتي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي، فوز استقلال دوشنبه الطاجيكي على شباب الأهلي دبي الإماراتي (1-0).

وحافظ استقلال دوشنبه على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الثاني الهلال ليتأهل الفريقين إلى دور الـ16، في المقابل تجمد رصيد شباب الأهلي واجمك عند 4 نقاط.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الهلال واجمك في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.

ودخل نادي الهلال المباراة بقوة، وسنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة الخامسة عندما أرسل محمد البريك تمريرة طويلة وصلت خلف المدافعين إلى لوسيانو فيتو في وضع انفراد ولكن الكرة طالت عليه ليتصدى لها الحارس بوتيرالي ارغاشيف.

ورد نادي اجمك على الهلال، عن طريق سنجر شاه أحمدوف الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء والتي ذهبت مباشرة في أحضان الحارس عبدالله المعيوف (14).

وضاعت فرصة ثانية خطيرة للهلال عندما أرسل ناصر الدوسري تمريرة عرضية من الجهة اليسرى ارتقى لها بافيتمبي جوميز ولعبها رأسية مرت فوق العارضة (27).

ثم أرسل محمد كنو تمريرة عرضية من الجناح الأيمن تابعها جوميو ولعبها كرة رأسية مرت بجوار القائم (35).

وأثمر ضغط الهلال عن تسجيل هدف التقدم الأول في الدقيقة (39)، عن طريق لوسيانو فيتو الذي تقدم بالكرة على قوس منطقة الجزاء وسددها قوية متقنة لتعانق الشباك.

الشوط الثاني

واستمر ضغط الهلال في بداية الشوط الثاني، ليضيف الهدف الثاني عندما أرسل محمد كنو تمريرة عرضية متقنة من الجهة اليمنى ارتقى لها جوميو وحولها برأسه داخل المرمى (47).

وكاد فيتو يضيف الهدف الثالث عندما تابع تمريرة البريك خلف المدافعين ليواجه المرمى ويسدد من زاوية ضيقة، ولكن مرت الكرة فوق العارضة (49).

وضاعف الهلال الغلة بتسجيله الهدف الثالث عن طريق ياسر الشهراني، بعدما انطلق فيتو بالكرة داخل منطقة الجزاء ومرر إلى الظهير الأيسر ليسدد بيسراه من تحت الحارس الأوزبكي لتسكن شباكه في الدقيقة (58).

وكان الهلال قريب من تسجيل الهدف الرابع، عندما سدد ناصر الدوسري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة ارتدت من التقاء القائم بالعارضة عند الدقيقة (77).

ومرت باقي الدقائق دون هجمات خطيرة تذكر على كلا المرميين، لتنتهي المباراة بفوز الهلال على اجمك بنتيجة (3-0)

فيديو اهداف الهلال واجمك

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