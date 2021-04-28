نتيجة مباراة شباب الاهلي دبي واستقلال دوشنبه في دوري ابطال اسيا “صفعة جديدة من الفريق المغمور”

تعرف على نتيجة مباراة شباب الاهلي دبي واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، لحساب الجولة الخامسة، والتي استضافها ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

عاد الفريق المغمور “استقلال دوشنبه” الطاجيكي لتوجيه صفعة جديدة لفرق المجموعة الأولى بدور مجموعات دوري أبطال آسيا، عندما هزم شباب الأهلي دبي الإماراتي في الدقيقة الأخيرة اليوم بنتيجة 1-صفر، بعد 3 أيام من فوزه المثير على الهلال السعودي.

وخطف الاستقلال الفوز في المباراة في الثواني الأخيرة عن طريق “أليشير جليلوف” بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مستغل الخروج الخاطئ من حارس مرمي الشباب “ماجد ناصر”، ليحقق الانتصار الثالث له فى دور المجموعات.

وحافظ الاستقلال على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 4 نقاط لكل من شباب الاهلي دبي وأجمك.

مالت الأفضلية في بداية اللقاء إلى الفريق الإماراتي الذي ضغط على منافسه محاولاً استغلال سرعة جلال الدين مشاريبوف وحارب عبد الله سهيل وتقدم أحمد الهاشمي، وحصل على ثلاث ركنيات في أول ربع ساعة لكن دون أن ينجح في استغلالها.

ولم تشهد باقي الدقائق من الشوط الأول الكثير من الفرص، حيث واصل شباب الأهلي دبي سيطرته الكاملة على مجريات اللعب دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الاستقلال الذي اعتمد بدوره على الهجمات المرتدة، لتأتي بعدها صافرة نهاية الشوط.

الشوط الثاني (نتيجة مباراة شباب الاهلي دبي واستقلال دوشنبه)

دخل الفريق الإماراتي الشوط الثاني مهاجماً في محاولة لهز شباك منافسه، وسنحت له أولى الفرص الخطرة من خلال عرضية مشاريبوف من الجهة اليسرى التي ارتقى لها الهاشمي وحولها برأسه كان لها الحارس الطاجيكي رستم يتيموف بالمرصاد (47).

وعلى عكس مجريات اللعب، كاد الاستقلال أن يفتتح النتيجة عندما أرسل أليشر جليلوف كرة عرضية من الجهة اليسرى باتجاه مانوتشير جاليلوف الذي استغل دربكة الدفاع الإماراتي وسدد كرة من مسافة قريبة نجح الحارس ماجد ناصر في الإمساك بالكرة (54).

وأهدر الهاشمي فرصة خطيرة لفريقه شباب الأهلي دبي عندما ارتقى إلى ركنية عبد الله سهيل من الجهة اليسرى وحوّلها برأسه من منتصف منطقة الجزاء مرّت قريبة بجوار القائم الأيمن (60).

وكان ماجد حسن قريباً من افتتاح التسجيل للفريق الإماراتي بعد تسديده كرة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء باتجاه أسفل الزاوية اليسرى أبعدها الحارس يتيموف ببراعة إلى ركلة ركنية (75).

وعاد حسن ليضيع أخطر فرص اللقاء لفريقه عندما ارتقى مرة أخرى لركنية نفذها مشاريبوف سددها برأسه من الجانب الأيسر من مربع الست ياردات قبل أن ترتد من العارضة (90+5).

وبشكل مثير للغاية خطف الفريق الطاجيكي هدف الانتصار الثمين قبل صافرة الحكم بلحظات، عندما استغل محمدجون رحيموف تقدم الحارس ناصر من مرماه إلى الجهة اليسرى ليمرر الكرة إلى القادم من الخلف أليشر جليلوف الذي سددها بقدمه اليسرى زاحفة باتجاه المرمى الفارغ لتسكن الشباك (90+6).

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث يلتقي الهلال مع شباب الأهلي دبي، والاستقلال مع أجمك.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل الهلال مع أجمك 2-2 والاستقلال مع شباب الأهلي 0-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على شباب الأهلي 2-0 واستقلال دوشنبه على أجمك 3-2، وشهدت الجولة الثالثة فوز الهلال على الاستقلال 3-1 وايه جي ام كي على شباب الأهلي 2-1، وشهدت الجولة الرابعة فوز الاستقلال على الهلال 4-1 وشباب الأهلي على أجمك 3-1.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.