جدول ترتيب الدوري المغربي بعد مباريات الجولة 13 “الصراع يشتد بين الرجاء والوداد”

تعرف على جدول ترتيب الدوري المغربي Inwi، بعد مباريات الجولة 13 التي أقيمت هذا الأسبوع، أبرزها مباراة الرجاء أمام نادي أولمبيك أسفي، ومباراة الوداد أمام اتحاد طنجة.

حقق رجال المدرب التونسي “لسعد الشابي” فوزاً هامًا على أولمبيك أسفي بهدفين دون رد، ليقلص الرجاء البيضاوي الفارق مع المتصدر الوداد إلى نقطة واحدة، مع مباراة أقل لهذا الأخير.

ورفع زملاء سفيان رحيمي رصيدهم إلى 25 نقطة من 13 مباراة بعد هذا الفوز، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي الوداد البيضاوي، فيما تجمد رصيد أولمبيك أسفي عند 18 نقطة من 13 مباراة في المركز السابع.

وشهدت مباراة إتحاد طنجة وضيفه الوداد الرياضي ريمونتادا لفارس البوغاز، والذي عاد في المباراة من بعيد ليقلب تأخره بهدفين، إلى فوز 2/3 في المباراة التي أقيمت على ملعب ابن بطوطة.

وتجمد رصيد فريق التونسي فوزي البنزرتي “الوداد البيضاوي” بعد هذه الخسارة عند النقطة 26 من 12 مباراة، فيما تسلق إتحاد طنجة سلم الترتيب ليستقر في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الرابع الجيش الملكي، والثالث حسنية أكادير بنفس الرصيد من النقاط.

وانتهت آخر مباريات الأحد بفوز نهضة بركان بهدفين نظيفين على الدفاع الحسني الجديدي، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة من 12 مباراة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الفريق الدكالي عند 11 نقطة في المركز 15، بفارق الأهداف عن آخر جدول الترتيب “سريع واد زم”.

جدول ترتيب الدوري المغربي بعد مباريات الجولة 13

1. الوداد 26 نقطة من 12 مباراة

2. الرجاء 25 نقطة من 13 مباراة

3. حسنية أكادير 20 نقطة من 13 مباراة

4. الجيش الملكي 20 نقطة من 13 مباراة

5. اتحاد طنجة 20 نقطة من 13 مباراة

6. نهضة بركان 18 نقطة من 12 مباراة

7. أولمبيك أسفي 18 نقطة من 13 مباراة

8. مولودية وجدة 17 نقطة من 13 مباراة

9. يوسفية برشيد 17 نقطة من 13 مباراة

10. شباب المحمدية 15 نقطة من 13 مباراة

11. المغرب التطواني 15 نقطة من 13 مباراة

12. المغرب الفاسي 15 مباراة من 13 مباراة

13. الفتح الرياضي 14 نقطة من 13 مباراة

14. نهضة الزمامرة 11 نقطة من 13 مباراة

15. الدفاع الجديدي 11 نقطة من 13 مباراة

16. سريع واد زم 11 نقطة من 13 مباراة