فيديو | مشاهدة اهداف مباراة شباب الاهلي واستقلال دوشنبه في دوري ابطال اسيا “تأهل تاريخي لبطل طاجكستان”

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب الاهلي دبي واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، لحساب الجولة الخامسة، والتي استضافها ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

تأهل تاريخي لبطل طاجكستان فريق استقلال دوشنبه الى دور الـ16 ببطولة دوري ابطال اسيا عقب فوزه على شباب الاهلي دبي الاماراتي فى اللحظات الأخيرة بنتيجة 1-صفر.

وعاد الفريق المغمور “استقلال دوشنبه” الطاجيكي لتوجيه صفعة جديدة لفرق المجموعة الأولى بدور مجموعات دوري أبطال آسيا، عندما هزم شباب الأهلي دبي الإماراتي في الدقيقة الأخيرة اليوم بنتيجة 1-صفر، بعد 3 أيام من فوزه المثير على الهلال السعودي.

وخطف الاستقلال الفوز في المباراة في الثواني الأخيرة عن طريق “أليشير جليلوف” بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مستغل الخروج الخاطئ من حارس مرمي الشباب “ماجد ناصر”، ليحقق الانتصار الثالث له فى دور المجموعات.

وحافظ الاستقلال على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الهلال، مقابل 4 نقاط لكل من شباب الاهلي دبي وأجمك.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث يلتقي الهلال مع شباب الأهلي دبي، والاستقلال مع أجمك.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل الهلال مع أجمك 2-2 والاستقلال مع شباب الأهلي 0-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على شباب الأهلي 2-0 واستقلال دوشنبه على أجمك 3-2، وشهدت الجولة الثالثة فوز الهلال على الاستقلال 3-1 وايه جي ام كي على شباب الأهلي 2-1، وشهدت الجولة الرابعة فوز الاستقلال على الهلال 4-1 وشباب الأهلي على أجمك 3-1.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.