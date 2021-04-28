بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم الثلاثاء بين ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا، لحساب ذهاب الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد.

تنطلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، بإدارة الحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي.

وتنقل مباراة ريال مدريد الإسباني ضد تشيلسي الإنجليزي في بث مباشر عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميم بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل على قنوات أخرى أمثال Tv3 الدنماركية، و Tv2 sport النرويجية، وقناة آرينا سبورت 1 الصربية، وبين سبورت الانجليزية، وسكاي سبورت 1 الألمانية، وقناة BT sport 2 البريطانية، بالاضافة لقناة سكاي سبورت إيطاليا، وتيليكوم سبورت 1 الرومانية.

يغيب عن صفوف ريال مدريد الرباعي “لوكاس فاسكيز وفيرلان ميندي وسيرخيو راموس وفيدي فالفيردي” ما سيعني اعتماد زيدان على الظهيرين اللذين لم يشاركا في الكثير من المباريات هذا الموسم “مارسيلو وداني كارفاخال”.

وسيدخل تشيلسي هذه المباراة كامل العدد باستثناء غياب لاعب ريال مدريد السابق “ماتيو كوفاشيتش” بداعي إصابة عضلية تسببت في استبعاده من آخر 4 مباريات للفريق أمام بورتو ومانشستر سيتي وبرايتون ووست هام يونايتد.

واستطاع ريال مدريد بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد تجاوز أتلانتا الإيطالي وليفربول الإنجليزي في ثمن وربع النهائي – على الترتيب –.

أما تشيلسي العائد للعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2014، فقد تجاوز أتلتيكو مدريد وبورتو في الأدوار الإقصائية.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي

ستكون مباراة اليوم هي الأول في تاريخ مواجهات ريال مدريد وتشيلسي بمنافسات دوري أبطال أوروبا، لكنها ليست الأولى في العموم، حيث تقابلا من قبل في الكأس الدولية الودية في صيف 2013 و2016، وفاز ريال مدريد (1/3 و2/3).

وكان اللقاء الرسمي الوحيد الذي جمع ريال مدريد وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي يوم 28 أغسطس 1998، وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدف متأخر في الدقيقة 83، صنعه الإيطالي زولا وسجله الأوروجوياني “جوستافو بويت”.

ولعب مع ريال مدريد في تلك المباراة أساطير أمثال “راؤول جونزاليس ومياتوفيتش وسيدورف وكاريمبو وريدوندو وروبرتو كارلوس وفرناندو هييرو وكريستيان بانوتشي وروبرت يارني وفرناندو موريانتس”.

وشارك مع تشيلسي لاعبين أمثال “بريان لاودروب وبويت وتوري آندر فلو وبابايارو ولي ساوكس وفرانك ليبوف ومارسيل دوساييه وروبرتو دي ماتيو وزولا وكاسيراجي”.

وكان مدرب ريال مدريد آنذاك هو الهولندي جوس هيدينك، بينما كان الإيطالي جيانلوكا فيالي هو مدرب تشيلسي.

ريال مدريد 1-1 تشيلسي

ملعب ألفريدو دي ستيفانو (مدريد)

دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهائي)

انتهت

تشكيلة ريال مدريد اليوم: تيبو كورتوا – إيدير ميليتاو – داني كاربخال – مارسيلو – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – توني كروس – كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش – فينسيوس جونيور – كريم بنزيمة.

تشكيلة تشيلسي اليوم: إدوار ميندي – أثبيلكويتا – بن تشيلويل – كريستنسين – روديجير – تياجو سيلفا – جورجينيو – نجولو كانتي – ماسون مونت – كريستيان بوليسيتش – تيمو فيرنر.

الشوط الأول

1″ صافرة بداية المباراة…

5″ ضغط شرس من تشيلسي على حائز الكرة..

9″ أووووووووووووه…تيبو كورتوا ينقذ مرمى ريال مدريد من هدف مؤكد للاعب الالماني تيمو فيرنر بعد متابعة ممتازة لتمريرة رأسية من كريستيان بوليسيتش داخل منطقة الستة ياردات..

14″ جووووووووووووووول …تشيلسي يتقدم 1/صفر عن طريق كريستيان بوليسيتش الذي راوغ تيبو كورتوا وسدد في منتصف المرمى من بين فاران وميليتاو كرة قوية لمست كتف فاران وعانقت الشباك..

…تشيلسي يتقدم 1/صفر عن طريق كريستيان بوليسيتش الذي راوغ تيبو كورتوا وسدد في منتصف المرمى من بين فاران وميليتاو كرة قوية لمست كتف فاران وعانقت الشباك.. 23″ بووووووووووووووووم…كريم بنزيمة يطلق تصويبة صاروخية بالقدم اليسرى من خارج منطقة جزاء تشيلسي ترتطم في المقص الأيسر للمرمى وتخرج!!

25″ أوووووووووووووووووه…بوليسيتش يمرر عرضية داخل منطقة جزاء ريال مدريد تجد بن تشيلويل الذي سدد بلمسة واحدة لتذهب كرته ضعيفة غير مركزة جوار القائم الأيسر ..

27″ بطاقة صفراء لجناح ريال مدريد فينسيوس جونيور

لجناح ريال مدريد فينسيوس جونيور 29″ جوووووووووووووول …ريال مدريد يعدل النتيجة 1/1 عن طريق تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لكريم بنزيمة بعدما تسلم تمريرة رأسية من ميليتاو اثناء ركلة ركنية.

…ريال مدريد يعدل النتيجة 1/1 عن طريق تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لكريم بنزيمة بعدما تسلم تمريرة رأسية من ميليتاو اثناء ركلة ركنية. 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل الايجابي 1/1

الشوط الثاني