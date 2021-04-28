فيديو | شاهد اهداف ريال مدريد وتشيلسي في دوري ابطال اوروبا “مهارة بوليسيتش وصاروخ بنزيمة”

شاهد فيديو اهداف ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية لحساب ذهاب نصف النهائي.

وضع العملاق اللندني الأزرق “تشيلسي” قدمًا في نهائي أتاتورك بفضل تعادله مع ريال مدريد في ذهاب نصف النهائي بنتيجة 1/1 خارج قواعده، ليواصل تفوقه على الأندية الإسبانية في السنوات الأخيرة.

الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012 بعد هزيمة برشلونة في نصف النهائي وبايرن ميونخ على ملعبه، كان الطرف الأفضل على مدار الـ 90 دقيقة، سواء من ناحية الاستحواذ أو عدد الفرص التي لاحت له للتسجيل.

وشهد الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وتشيلسي انطلاقة نارية من جانب الفريق الضيف بممارسته لضغط شرس على حائز الكرة لمدة 20 دقيقة هدد خلالهم مرمى الحارس تيبو كورتوا بأكثر من فرصة، قبل أن يتمكن الأميركي كريستيان بوليسيتش من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14 بعد تسلمه تمريرة طولية من روديجير، ساعدته على مراوغة مذهلة لكورتوا قبل أن يسدد في منتصف المرمى.

وكاد تشيلسي يعلن تقدمه في وقت أبكر، لكن المهاجم الدولي الألماني “تيمو فيرنر” لم يُحسن استغلال تمريرة رأسية جميلة من كريستيان بوليسيتش داخل منطقة الستة ياردات، بالتسرع في تسديد الكرة من لمسة واحدة بمنتصف المرمى ليُبعدها كورتوا ببراعة.

ورغم سيطرة تشيلسي وأفضليته الميدانية والتكتيكية، إلا أن هذا لم يمنع ريال مدريد من تهديد مرمى الحارس السنغالي “إدوار ميندي” بتصويبة صاروخية من كريم بنزيمة ارتطمت في القائم الأيسر وخرجت عند الدقيقة 23.

ورد تشيلسي بمحاولة جادة للتسجيل في الدقيقة 25، عندما مرر كريستيان بوليسيتش عرضية رائعة نحو بن تشيلويل داخل منطقة جزاء الريال، لكن تصويبة الظهير الإنجليزي ذهبت أرضية ضعيفة جوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الدقيقة 29، عاقب كريم بنزيمة الثنائي تيمو فيرنر وبن تشيلويل على تساهلهما أمام كورتوا، وسجل هدف التعديل بتصويبة قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء وسط حراسة 3 لاعبين من تشيلسي، فور تسلمه تمريرة رأسية من إيدير ميليتاو بعد ركنية.

وانحصر اللعب بعد تلك الانطلاقة النارية للمباراة، في منتصف الملعب، مع أفضلية أكبر بالنسبة لتشيلسي الذي انتشر بشكل أفضل، وأكد أن تواجده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليس صدفة أبدًا.

وخلال الشوط الثاني غلب التعادل الايجابي 1/1، مع تبادل كلا الفريقين للمحاولات على المرميين سواء بالهجمات المرتدة أو الركلات الثابتة، مع سيطرة أكبر من جانب تشيلسي على معظم فترات الشوط.

فيديو | شاهد اهداف ريال مدريد وتشيلسي في دوري ابطال اوروبا

اضغط هنا