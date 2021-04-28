فيديو | مشاهدة اهداف مباراة المصري البورسعيدي والاهلي فى الدوري المصري We “النسر الأحمر يلتهم الأخضر”

شاهد فيديو اهداف مباراة المصري البورسعيدي والاهلي فى الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، لحساب الجولة 15.

ألتهم النسر الأحمر (الاهلي) مضيفه المصري البورسعيدي (الخضر) عقب فوزه عليه بنتيجة 2-1 فى المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم على ستاد الاسكندرية.

وسجل شريف هدفي الفوز للأهلي في الدقيقتين 11 و63 وتكفل عمر كمال بتسجيل الهدف الوحيد للمصري في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

واقتسم شريف صدارة قائمة الهدافين مع حسام حسن لاعب سموحة وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش وعمر كمال لاعب المصري برصيد تسعة أهداف لكل منهم.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة من 15 مباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، متأخرا بثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض 17 مباراة، أما المصري فتوقف رصيده عند 29 نقطة في المركز الرابع.

وأحرز شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 11 بعد تمريرة طولية من منتصف الملعب عن طريق أحمد نبيل كوكا لينفرد على إثرها شريف بدعدور لكنه سدد في أحضان الحارس ثم ارتدت له الكرة مجددا ليسدد بسهولة في الشباك، وفي البداية اعتبر الحكم اللاعب متسللا لكنه عاد وأقر بصحة الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو (فار).

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول أدرك عمر كمال التعادل للمصري بعد ركلة ركنية من الناحية اليسرى نفذت إلى داخل منطقة الجزاء وهيأها عمرو موسى برأسه إلى عمر كمال الذي سدد دون عناء في الشباك.

وجاءت الدقيقة 63 لتشهد الهدف الثاني للأهلي ومحمد شريف بعد تمريرة من حسين الشحات إلى أكرم توفيق الذي مرر بدوره إلى شريف ليسدد الأخير بكل هدوء في شباك الخصم.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة اهدر طاهر محمد طاهر فرصة غريبة للأهلي بعد أن وصلت له الكرة في منتصف الملعب لينطلق بها ويراوغ حارس المصري خارج منطقة الجزاء لكنه سدد في النهاية خارج الشباك بدلا من التسديد في المرمى الخالي.

دخل الفريقان مبارة اليوم بعنويات عالية بعد ان حققا الفوز فى الجولة الماضية بمسابقة الدوري، وفاز الاهلي خارج ملعبه أمام إنبي بنتيجة 3-1، وفاز المصري على ملعبه أمام الجونة بنتيجة 1-صفر.

يذكر ان آخر لقاء جمع بين الاهلي والمصري البورسعيدي كان الموسم الماضي بالجولة 23 فى الدوري المصري، وشهد اللقاء فوز الشياطين الحمر بنتيجة 2-صفر.

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