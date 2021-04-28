فيديو | مشاهدة اهداف مباراة الدحيل والشرطة في دوري ابطال اسيا “خسارة محرجة لبطل قطر”

شاهد فيديو اهداف مباراة الدحيل والشرطة في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، لحساب الجولة الخامسة.

تلقي بطل قطر (الدحيل) خسارة محرجة من نظيره العراقي (الشرطة) بنتيجة 2-1، فى المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية.

وسجل أمجد عطوان ومحمد داود فى الدقيقتين 3،85 هدفي الشرطة، في حين أحرز مايكل أولونجا فى الدقيقة (57) هدف الدحيل.

وأكمل الدحيل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد اللاعب مهدي بن عطية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً الأهلي السعودي مع الاستقلال الإيراني على ذات الملعب.

وحافظ الدحيل مؤقتاً على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط من أربع مباريات لكل من الاستقلال والأهلي، و3 للشرطة.

باغت الشرطة نظيره القطري بهدف مبكر في الدقيقة 3 حينما توغل فهد اليوسف في الجهة اليسرى وعكس كرة ارتدت من الدفاع وتهيأت أمام أمجد عطوان الذي سددها قوية على يسار حارس الدحيل صلاح زكريا.

ساهمت البداية السريعة بفرض سيناريو للقاء تمثل بأفضلية وضغط للدحيل مقابل اعتماد الشرطة على الهجمات المرتدة التي كانت تشكل خطورة في بعض الأحيان في الوقت الذي لم ينجح فيه الفريقان في هز الشباك من جديد.

وكاد إسماعيل محمد أن يعادل النتيجة للدحيل حينما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لفريق الشرطة (24)، وكانت هذه أبرز فرص الفريق القطري في الشوط الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط، سنحت لمهاجم الشرطة مازن فياض فرصة كبيرة لإضافة الهدف الثاني لكنه فضل التسديد على التمرير لزميله فهد اليوسف ليتصدى الحارس صلاح زكريا للكرة بنجاح.

بدأ الدحيل الشوط الثاني بقوة بحثاً عن التسجيل وكان له ما أراد في الدقيقة 57 حينما تسلم المعز علي كرة داخل منطقة الجزاء وعكس أرضية على قدم هداف المسابقة مايكل أولونغا الذي سددها بنجاح في الشباك.

وانحصرت الألعاب في منتصف الميدان بين الفريقين في الكثير من دقائق اللقاء حتى عاد أولونغا للظهور من جديد وهدد مرمى الشرطة بتسديدة لكنها وجدت أحمد باسل لها بالمرصاد في الدقيقة 73.

وظهرت فريق الشرطة من جديد بعد أن تقدم بالهدف الثاني حينما عكس سعد ناطق كرة برأسه داخل منطقة الجزاء وجدت زميله محمد داوود الذي أسكنها في الشباك بطريقة مميزة في الدقيقة 85.

وبقيت النتيجة على حالها مع إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب الدحيل مهدي بن عطية، لتأتي بعد ذلك صافرة النهاية التي أعلنت فوز ثمين للشرطة أشعل به فتيل المنافسة في المجموعة.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة فى دوري أبطال آسيا يوم الجمعة، حيث يلتقي الدحيل مع الأهلي، والاستقلال مع الشرطة.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الخميس فوز الدحيل على الشرطة 2-0 والاستقلال على الأهلي 5-2، في حين شهدت الجولة الثانية يوم الأحد فوز الاستقلال على الشرطة 3-0 وتعادل الأهلي مع الدحيل 1-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز الدحيل على الاستقلال 4-3 والأهلي على الشرطة 3-0، وشهدت الجولة الرابعة فوز الأهلي على الشرطة 2-1 وتعادل الاستقلال مع الدحيل 2-2.