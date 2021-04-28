بث مباشر | مشاهدة الأهلي واستقلال طهران في دوري ابطال اسيا «كورة لايف»

تابع بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، لحساب الجولة الخامسة.

يستقبل استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، مباراة مصيرية بين الاهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري ابطال اسيا 2021.

فبعد خروج الشرطة العراقي من المنافسة على التأهل إلى دور الـ16، انحصر الصراع بين الدحيل القطري الذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، والاهلي السعودي، واستقلال طهران الإيراني اللذان يتساويان في عدد النقاط (7).

وسيخطو الفائز من مباراة اليوم بين الاهلي واستقلال طهران خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الإدوار الإقصائية قبل الجولة السادسة والأخيرة، والتي يصطدم فيها الفريق السعودي مع الدحيل، بينما يلعب الفريق الإيراني مع الشرطة.

ويتصدر الدحيل القطري ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، مقابل 7 نقاط لكل من استقلال طهران الإيراني والاهلي السعودي، في حين لا زال رصيد الشرطة العراقي خاليًا من النقاط.

بث الأهلي واستقلال طهران

وتذاع مباراة الأهلي واستقلال طهران على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي واستقلال طهران في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية، 00:15 بتوقيت الإمارات.

الاهلي 0-0 استقلال طهران

استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة – السعودية)

دوري أبطال آسيا (الجولة الخامسة)

انتهت

تشكيلة الأهلي الأساسية: محمد العويس – محمد آل فتيل – معتز هوساوي – عبدالباسط هندي – عبدالرحمن غريب – نوح الموسى – عبدالله حسون – إدريس فتوحي – إلفيس ساريتش – سلمان المؤشر – عمر السومة.

تشكيلة استقلال طهران الأساسية: رشيد مظاهري – سيافاش يزداني – عارف غلامي – فارشيد إسماعيلي – مهدي مهديبور – مهدي قائدي – أحمد موسوي – فوريا غفوري – هريفويي ميليتش – أمير مطهري – أراش رضاوند.