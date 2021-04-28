نتيجة قرعة كأس العرب FIFA قطر 2021 “ليبيا تصطدم بالسودان، ومصر مع الجزائر”

تعرف على نتيجة قرعة كأس العرب FIFA قطر 2021، التي سُحبت مساء اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، قبل حوالي نصف ساعة فقط من انطلاق المباراة المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وتشيلسي.

حضر حفل سحب قرعة دور مجموعات كأس العرب FIFA قطر 2021، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جياني إنفانتينو” الذي قرر الاعتراف بهذه البطولة التي لعبت بشكل متقطع على مدار السنوات الـ 40 الماضية دون اعتراف رسمي من الفيفا حالها كحال بطولة كأس الخليج العربي.

بدأ حفل سحب القرعة في دار الأوبرا بالعاصمة القطرية الدوحة عند الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينيتش.

ونقل الحفل على قناة بين سبورت القطرية بتقديم “محمد سعدون الكواري” وبحضور النجم السعودي وأفضل لاعب آسيا سابقًا “نواف التمياط” وأسطورة منتخب السودان “هيثم مصطفى”، على أن يتواجد النجم المصري محمد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي.

وشهدت قرعة الدور التأهيلي إلى البطولة صدام أفريقي قوي بين منتخب ليبيا ونظيره السوداني، كما ستلعب البحرين ضد الكويت في مباراة آسيوية ساخنة.

التالي المباريات التأهيلية

لبنان ضد جيبوتي.

الأردن ضد جنوب السودان.

البحرين ضد الكويت.

موريتانيا ضد اليمن.

فلسطين ضد جزر القمر.

ليبيا ضد السودان

التالي نتيجة قرعة كأس العرب FIFA قطر 2021 (المجموعات)

المجموعة الأولى: قطر – العراق – الفائز من مباراة عمان والصومال – الفائز من مباراة البحرين والكويت.

المجموعة الثانية: تونس – الإمارات – سوريا – الفائز من مباراة موريتانيا واليمن.

المجموعة الثالثة: المغرب – السعودية – الفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان – الفائز من مباراة فلسطين وجزر القُمر.

المجموعة الرابعة: الجزائر – مصر – الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي – الفائز من مباراة ليبيا والسودان.