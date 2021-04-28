عاجل | تشكيلة تشيلسي الأساسية أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

قرر توماس توخيل اعتماد تشكيلة تشيلسي الأساسية في مباراة وست هام يونايتد الأخيرة، أمام ريال مدريد اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وشهدت تشكيلة تشيلسي الأساسية، تواجد الحارس إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وسيلعب أمامه الثلاثي “تياجو سيلفا، وأندرياس كريستينسن، وأنطونيو روديجير”. وفي مركز خط الوسط الصريح، سيرافق نجولو كانتي زميله جورجينيو، على أن يلعب بينجامين تشيلويل على الطرف الأيسر، وسيزار أزبيليكويتا في اليمين. والتالي تشكيلة تشيلسي أمام ريال مدريد: إدواد ميندي أندرياس كريستينسن – تياجو سيلفا – وأنطونيو روديجير سيزار أزبيليكويتا – نجولو كانتي – جورجينيو – بينجامين تشيلويل كريستيان بوليسيتش – تيمو فيرنر – ماسون مونت دكة بدلاء تشيلسي: كيبا – كاباييرو – زوما – ألونسو – إيميرسون – جيلمور – أبراهام – جيرو – هافيرتز – هودسون – جيمس – زياش.

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