بث مباشر | مشاهدة قرعة كأس العرب فيفا “قطر 2021”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة قرعة كأس العرب فيفا “قطر 2021″، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، قبل ساعة واحدة من انطلاق نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وتشيلسي.

يحضر حفل سحب قرعة دور مجموعات كأس العرب FIFA قطر 2021، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جياني إنفانتينو” الذي قرر الاعتراف بهذه البطولة التي لعبت بشكل متقطع على مدار السنوات الـ 40 الماضية دون اعتراف رسمي من الفيفا حالها كحال بطولة كأس الخليج العربي.

يبدأ حفل سحب القرعة في دار الأوبرا بالعاصمة القطرية الدوحة عند الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينيتش.

تنقل الحفل على قناة بين سبورت القطرية بتقديم “محمد سعدون الكواري” وبحضور النجم السعودي وأفضل لاعب آسيا سابقًا “نواف التمياط” وأسطورة منتخب السودان “هيثم مصطفى”، على أن يتواجد النجم المصري محمد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي.

تصنيف منتخبات كأس العرب

التصنيف الأول: قطر، تونس، الجزائر، المغرب.

التصنيف الثاني: مصر، السعودية، العراق، الإمارات.

التصنيف الثالث: سوريا، عمان أو الصومال، لبنان أو جيبوتي، الأردن أو جنوب السودان.

التصنيف الرابع: البحرين أو الكويت، موريتانيا أو اليمن، فلسطين أو جزر القمر، ليبيا أو السودان.

المباريات التأهيلية

عمان ضد الصومال.

لبنان ضد جيبوتي.

الأردن ضد جنوب السودان.

البحرين ضد الكويت.

موريتانيا ضد اليمن.

فلسطين ضد جزر القمر.

ليبيا ضد السودان

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