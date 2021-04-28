بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وأجمك في دوري ابطال اسيا «يلا شوت»

تابع بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال وأجمك في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-4-2021، لحساب الجولة الخامسة.

تعرض نادي الهلال السعودي لفضيحة مدوية عندما سقط بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام استقلال دوشنبه في الجولة الماضية، ليفقد صدارة ترتيب المجموعة لصالح الفريق الطاجيكي.

في المقابل، خسر اجمك أمام شباب الاهلي دبي الإماراتي بنتيجة (3-1)، ورغم ذلك ما زال الفريق الأوزبكي يمتلك الحظوظ في المنافسة على بلوغ الأدور الإقصائية (دور الـ16).

وسيسعى الهلال لاستعادة توازنه عندما يتقابل مع أجمك الأوزبكي، اليوم الثلاثاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري ابطال اسيا 2021.

وبكل تأكيد لن يكون نادي أجمك صيدًا سهلًا لفريق الهلال، حيث ظهر أمامه في المباراة الأولى بشكلٍ جيد وفرض عليه التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2).

ويتصدر استقلال دوشنبه ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الهلال في المركز الثاني بنفس الرصيد، ويتساوى أجمك مع شباب الاهلي دبي بـ4 نقاط لكل منهما.

بث مباشر الهلال وأجمك

وتذاع مباراة الهلال وأجمك على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبد الله الغامدي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال وأجمك في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.

الهلال 3-0 اجمك

استاد الأمير فيصل بن فهد (الرياض – السعودية)

دوري أبطال آسيا (الجولة الخامسة)

انتهت

تشكيلة الهلال الأساسية: عبدالله المعيوف – محمد البريك – علي البليهي – جانج هيون سو – ياسر الشهراني – عبدالله عطيف – محمد كنو – ناصر الدوسري – أندريه كاريلو – لوسيانو فييتو – بافيتيمبي جوميز.