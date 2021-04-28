عاجل | تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تعرف على تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام تشيلسي في ذهاب نصف دوري أبطال أوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم 27-4-2021، والتي تنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

أعلن زين الدين زيدان تشكيلة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي، والتي شهدت تواجد الثلاثي “فاران، ميليتاو، وناتشو”، في مركز قلب الدفاع.

وقرر زيدان الإعتماد على مارسيلو وداني كارفاخال في مركز الجناح المتقدم، على أن يتواجد كاسيميرو وكروس ومودريتش في الوسط.

وفضل المدرب الفرنسي عدم الدفع بالنجم البلجيكي إيدين هازارد منذ البداية أمام فريقه السابق، وسيجلس على دكة البدلاء رفقة إيسكو، روديجو، ماريانو، أودريوزولا، أريباس، أسينسيو، بلانكو، جورتيريز، ألتوبي، ولونين.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية:

تيبو كورتوا

ناتشو فيرنانديز – رافائيل فاران – إيدير ميلياتو

مارسيلو – توني كروس – كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش – داني كارفاخال

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة.