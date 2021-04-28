تشيلسي يفرض التعادل على الريال ويؤجل الحسم لموقعة لندن

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، في معقل الميرنجي ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وسجل لتشيلسي الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة (14)، بينما سجل الفرنسي كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة (29).



ومن المُقرر إقامة مواجهة الإياب في معقل البلوز "ستامفورد بريدج" يوم 5 أيار/مايو المقبل.



أول تهديد في المباراة، جاء عبر الضيوف، حيث مرر بوليسيتش كرة لتيمو فيرنر الذي سدد كرة أرضية، تألق تيبو كورتوا في التصدي لها بالدقيقة (9).



وأضاع الألماني تيمو فيرنر فرصة أخرى للتقدم لتشيلسي، بتسديدة تصدى لها أيضًا البلجيكي تيبو كورتوا في الدقيقة (12).



ونجح بوليسيتش في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة (14)، حيث تلقى كرة في العمق ونجح في مراوغة كورتوا قبل أن يُسدد كرة اصطدمت بفاران قبل أن تسكن الشباك.





وجاء أول رد من ريال مدريد في الدقيقة (22)، بتسديدة من الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الميرنجي، ارتطمت بالقائم الأيسر لميندي حارس تشيلسي.



وكاد بن تشيلويل أن يُضيف الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة (26)، حيث تلقى كرة عرضية من نجولو كانتي، وسدد كرة أرضية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى كورتوا.



ونجح كريم بنزيما أن يُسجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة (29)، حيث استغل تمريرة بالرأس من زميله ميليتاو داخل المنطقة، واستقبل الكرة وسدد بركلة قوية.







واستمر الضغط من ريال مدريد، بانطلاقة من توني كروس، والذي سدد كرة بقدمه اليمنى مرت بجانب القائم في الدقيقة (32).



وانطلق تيمو فيرنر على الطرف الأيمن، وسدد كرة أرضية اصطدمت بالشباك الخارجية لمرمى تيبو كورتوا في الدقيقة (41)، ثم انتهى الشوط الأول بالتعادل (1-1).



ومع بداية الشوط الثاني، كانت المحاولات ضعيفة من كلا الطرفين، ولم يظهر أي تهديد حقيقي على أي مرمى.



وقرر توماس توخيل مدرب تشيلسي الدفع بحكيم زياش وكاي هافيرتز وجيمس بدلا من بوليسيتش وفيرنر وأزبليكويتا.



وعلى الجانب الآخر دفع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بهازارد وأودريوزولا وأسينسيو بدلا من فينيسيوس جونيور وكارفاخال ومارسيلو.



وسدد المغربي حكيم زياش كرة رأسية داخل المنطقة، في الدقيقة (73)، أمسك بها بسهولة تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.



وصوب كريم بنزيما كرة قوية اصطدمت بنجولو كانتي لاعب تشيلسي، والذي قام بتشتيتها بعيدًا عن المرمى في الدقيقة (76).



واحتسب حكم المباراة، ركلة حرة مباشرة لتشيلسي، انبرى لتنفيذها حكيم زياش، الذي أرسل تصويبة قوية تصدى لها كورتوا.



وأضاع فاران فرصة تسجيل هدف الانتصار، فمن ركلة ركنية نفذها كروس وأرسل عرضية، سدد فاران رأسية مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى ميندي.



واستمرت المحاولات من كلا الفريقين، أملا في خطف هدفا قاتلا، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، ويتأجل الحسم لموقعة الإياب في إنجلترا.

المصدر: موقع كورة