شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد فوز الأهلي على المصري.. الأحمر يهدد عرش الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي يسقط المصري البورسعيد بثنائية محمد شريف المتوهج مع المارد الأحمر خلال اللقاء الذي أقيم بيهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد الإسكندرية ضمن مؤجلات الأسبوع 15 من عمر الدوري الممتاز.

وبعد فوز الأهلي بهذا اللقاء تغيير شكل ترتيب الدوري المصري 2021، حيث اقترب الأهلي بشدة باعتلاء الصدارة وخطفها من الزمالك المتصدر، وأصبح حامل اللقب الموسم المنصرم محتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة وتتبقى له مباراتان مؤجلتان فيما يتصدر الزمالك الجدول برصيد 39 نقطة الذي لعب 17 مباراة.

1- الزمالك 39 نقطة – خاض 17 لقاء

2- الأهلي 36 نقطة – خاض 15 لقاء

3- بيراميدز 30 نقطة – خاض 18 لقاء

4- المصري البورسعيدي 29 نقطة – خاض 19 لقاء

5-الاتحاد السكندري 28 نقطة – خاض 18 لقاء

6-سموحة 27 نقطة – خاض 18 لقاء

7-مصر المقاصة 26 نقطة – خاض 17 لقاء

8- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة – خاض 18 لقاء

9- الجونة 24 نقطة – خاض 18 لقاء

10-إنبي 24 نقطة – خاض 18 لقاء

11- غزل المحلة 24 نقطة – خاض 18 لقاء

12-أسوان 20 نقطة – خاض 17 لقاء

13-المقاولون العرب 18 نقطة – خاض 18 لقاء

14- طلائع الجيش 17 نقطة – خاض 17 لقاء

15- وادي دجلة 16 تقطة – خاض 19 لقاء

16-الإسماعيلي 14 نقطة – خاض 18 لقاء

17- البنك الأهلي 14 نقطة – خاض 18 لقاء

18-الإنتاج الحربي 12 نقطة – خاض 18 لقاء

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزا هاما ومستحقا على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض معلب استاد الإسكنرية ضمن مؤجلات الأسبوع 15 من عمر الدوري الممتاز.

الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 36 محتلا المركز الثاني وخلف الزمالك المتصدر برصيد 39 ولكن يتبقى للأهلى مباراة مؤجلة حال الفوز بها سيتساوى مع غريمه التلقيدي في عدد النقاط.

عند الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، سجل النادي الأهلي الهدف الأول عن طريق محمد شريف المتألق، بعدما استلم الكرة الطولية من دفاعات النادي الأهلي وانفرد بحارس المرمى للفريق البورسعيدي واصطدمت الكرة في جسد حارس المصري وعادت مرة أخرى لمهاجم الأحمر الذي قام بمتابعة الكرة وأسكنها شباك المصري.

وعند الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، نجح الفريق البورسعيدي في تسجيل هدف التعادل عن طريق عمر كمال، بعدما استلم الكرة العرضية من أحمد شديد قناوي داخل منطقة جزاء الأهلي وسط غياب المدافعين للفريق الأحمر ليسددها مباشرة في شباك محمد الشناوي الذي فشل في التصدى للكرة.

ونجح الأهلي في تسجل الهدف الثاني في شباك المصري البورسعيدي عند الدقيقة 63 عن طريق محمد شريف، بعدما استلم الكرة الأرضية من أكرم توفيق داخل مربع العمليات للفريق البورسعيدي ليسدد مهاجم الأحمر الكرة بسهولة في شباك الفريق المنافس.

وتعادل الأهلي والمصري بهدف لكل منهما خلال الشوط الأول الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع 15 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ الأهلي في الشوط ضاغطا على دفاعات المصري البورسعيدي وكاد محمد شريف يسجل الهدف الأول لفريق في الدقائق الأولى، بعدما استقبل الكرة العرضية من محمد مجدي قفشة ووجهها مهاجم الأحمر صوب الفريق البورسعيدي، ولكن الكرة تخرج فوق القائم بقليل.

وعند الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، شهدت الخطورة الأولى للفريق البورسعيدي بعد الكرة الخطيرة الذي سددها سعيد سبنوري فوق القائم قليلا لمرمى محمد الشناوي.

وعند الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، سجل النادي الأهلي الهدف الأول عن طريق محمد شريف المتألق، بعدما استلم الكرة الطولية من دفاعات النادي الأهلي وانفرد بحارس المرمى للفريق البورسعيدي واصطدمت الكرة في جسد حارس المصري وعادت مرة أخرى لمهاجم الأحمر الذي قام بمتابعة الكرة وأسكنها شباك المصري.

وشهدت الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول الخطورة الثانية لفريق المصري البورسعيدي، بعدما أرسل أحمد رفعت كرة عرضية خطيرة تصل على رأس أحمد جمعة ليوجهها فوق قائم الشناوي بشكل غريب.

واستمر اللعب بعد هدف الأهلي منحصرا في وسط ملعب الأحمر، بعدما ترك الفريق المتقدم بهدف محمد شريف الكرة للفريق البورسعيدي وتراجع نسبيا للثلث الأخير لملعبه للاعتماد على الهجمات المرتدة في محاولة لتسجيل الهدف الثاني وإرباك حسابات الفريق صاحب الأرض.

ونجح الفريق المصري البورسعيدي من استغلال الجبهة اليمنى للنادي الأهلي، خاصة بتواجد أحمد رفعت وأحمد شديد قناوي الذي شكلا خطوة كبيرة على المارد الأحمر واستطاع أحمد شديد الحصول على أكثر من خطأ تم تنفيذه داخل مربع العمليات للنادي الأهلي، ولكن لاعبو الأحمر كانت لهم الكلمة العليا وتمكنوا من إبعاد الكرة خارج منطقة جزائهم.

وعند الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، نجح الفريق البورسعيدي في تسجيل هدف التعادل عن طريق عمر كمال، بعدما استلم الكرة العرضية من أحمد شديد قناوي داخل منطقة جزاء الأهلي وسط غياب المدافعين للفريق الأحمر ليسددها مباشرة في شباك محمد الشناوي الذي فشل في التصدى للكرة.

في الشوط الثاني، دخل الأهلى متراجعا نسبيا، خاصة أن لاعبي المصري البورسعيدي نفذ الضغط العالي على دفاعات الأهلي، في محاولة لمنع الهجمات الحمراء، كما حدث في بدايات الشوط الأول، وتسجيل الهدف الثاني في شباك محمد الشناوي، خاصة أن أحمد رفعت جناح الفريق البورسعيدي تسبب في مشاكل كبيرة لدفاعات الأهلي، ما دفع بيتسو موسمياني للتعديل في التشكيل بإخراج أحمد بيكهام ووضع أكرم توفيق لغلق الجبهة اليسرى أمام أحمد رفعت، وإخراج محمود كهربا وإشراك طاهر محمد طاهر.

وكاد سعيد سمير يصنع هدفًا ثانيًا للفريق البورسعيدي عند الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني، بعدما أخطأ في إرجاع الكرة لحارس مرماه لتصل لعمر كمال صاحب الهدف الأول ولكن تدخل محمد الشناوي أنقذ الموقف وأخرج الكرة لركلة ركنية.

وأضاع طاهر محمد طاهر الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 53، بعدما استلم الكرة العرضية الأرضية من محمد مجدي قفشة ورفض الأول تمرير الكرة إلى محمد شريف الخالي من الرقابة وفضل تسديد الكرة مباشرة لتخرج بسلام على دفاعات الفريق البورسعيدي.

نجح الأهلي في تسجل الهدف الثاني في شباك المصري البورسعيدي عند الدقيقة 63 عن طريق محمد شريف، بعدما استلم الكرة الأرضية من أكرم توفيق داخل مربع العمليات للفريق البورسعيدي ليسدد مهاجم الأحمر الكرة بسهولة في شباك الفريق المنافس.



وأضاع طاهر محمد طاهر هدفا ثالثا محققا لفريقه عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني بعدما استغل لاعبو النادي الأهلي الهجمة المرتدة ولعب صلاح محسن كرة طولية جانبية إلى طاهر محمد طاهر الذي تمكن من مراغة حارس المصري الذي خرج من مرماه، ولكن لاعب الأهلي في النهاية وضع الكرة خارج الشباك.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيلة فريقه لخوض مباراة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، المؤجلة من الجولة 15 للدوري.

وفيما يلي تشكيل الأهلي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد «بيكهام» – أحمد نبيل «كوكا».

- خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي «أفشة».

- خط الهجوم: محمود «كهربا» – حسين الشحات – محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء «الحارس على لطفي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأليو ديانج وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر ومروان محسن وصلاح محسن ووليد سليمان»، وخرج الحارس الصاعد مصطفى شوبير.

وجاء تشكيل المصري، الذي أعلنه المدرب على ماهر، كالآتي:

- حراسة المرمى: أحمد دعدور.

- خط الدفاع: أحمد شوشة – عمرو موسى – كريم العراقي – أحمد شديد قناوي.

- خط الوسط: فريد شوقي – حسن على – سعيدو سمبوريه.

- خط الهجوم: أحمد رفعت – أحمد جمعة – عمر كمال عبدالواحد.

والمصري

في الشوط الثاني، دخل الأهلى متراجعا نسبيا، خاصة أن لاعبي المصري البورسعيدي نفذ الضغط العالي على دفاعات الأهلي، في محاولة لمنع الهجمات الحمراء، كما حدث في بدايات الشوط الأول، وتسجيل الهدف الثاني في شباك محمد الشناوي، خاصة أن أحمد رفعت جناح الفريق البورسعيدي تسبب في مشاكل كبيرة لدفاعات الأهلي، ما دفع بيتسو موسمياني للتعديل في التشكيل بإخراج أحمد بيكهام ووضع أكرم توفيق لغلق الجبهة اليسرى أمام أحمد رفعت، وإخراج محمود كهربا وإشراك طاهر محمد طاهر.

وكاد سعيد سمير يصنع هدفًا ثانيًا للفريق البورسعيدي عند الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني، بعدما أخطأ في إرجاع الكرة لحارس مرماه لتصل لعمر كمال صاحب الهدف الأول ولكن تدخل محمد الشناوي أنقذ الموقف وأخرج الكرة لركلة ركنية.

وأضاع طاهر محمد طاهر الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 53، بعدما استلم الكرة العرضية الأرضية من محمد مجدي قفشة ورفض الأول تمرير الكرة إلى محمد شريف الخالي من الرقابة وفضل تسديد الكرة مباشرة لتخرج بسلام على دفاعات الفريق البورسعيدي.

نجح الأهلي في تسجل الهدف الثاني في شباك المصري البورسعيدي عند الدقيقة 63 عن طريق محمد شريف، بعدما استلم الكرة الأرضية من أكرم توفيق داخل مربع العمليات للفريق البورسعيدي ليسدد مهاجم الأحمر الكرة بسهولة في شباك الفريق المنافس.



وأضاع طاهر محمد طاهر هدفا ثالثا محققا لفريقه عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني بعدما استغل لاعبو النادي الأهلي الهجمة المرتدة ولعب صلاح محسن كرة طولية جانبية إلى طاهر محمد طاهر الذي تمكن من مراغة حارس المصري الذي خرج من مرماه، ولكن لاعب الأهلي في النهاية وضع الكرة خارج الشباك.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيلة فريقه لخوض مباراة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، المؤجلة من الجولة 15 للدوري.

وفيما يلي تشكيل الأهلي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد «بيكهام» – أحمد نبيل «كوكا».

- خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي «أفشة».

- خط الهجوم: محمود «كهربا» – حسين الشحات – محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء «الحارس على لطفي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأليو ديانج وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر ومروان محسن وصلاح محسن ووليد سليمان»، وخرج الحارس الصاعد مصطفى شوبير.

وجاء تشكيل المصري، الذي أعلنه المدرب على ماهر، كالآتي:

- حراسة المرمى: أحمد دعدور.

- خط الدفاع: أحمد شوشة – عمرو موسى – كريم العراقي – أحمد شديد قناوي.

- خط الوسط: فريد شوقي – حسن على – سعيدو سمبوريه.

- خط الهجوم: أحمد رفعت – أحمد جمعة – عمر كمال عبدالواحد.

والمصري