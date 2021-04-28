شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على المصري ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب الاسكندرية مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 36 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر لجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 29 في المركز الرابع.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الجونة يوم الجمعة المقبل الموافق 30 من أبريل في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بملعب "السلام وي الأهلي".