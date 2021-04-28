شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري ..محمد شريف في الصدارة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب الاسكندرية مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 36 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر لجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 29 في المركز الرابع.

وففز محمد شريف نجم هجوم الأهلي بهدفيه اليوم إلى صدارة جدول ترتيب الهدافين في الدوري المصري برصيد 9 أهداف، كذلك عمر كمال عبدالواحد نجم المصري البورسعيدي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:

محمد شريف "الأهلي" 9 أهداف

عمر كمال عبدالواحد "المصري" 9 أهداف

حسام حسن "سموحة" 9 أهداف

أحمد سمير "طلائع الجيش" 9 أهداف

يوسف أوباما 8 "الزمالك" أهداف

أحمد ياسر ريان 7" سيراميكا كليوباترا" أهداف