شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر وديانج أول تغييرات الأهلي أمام المصري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أول تغييراته في مباراته ضد المصري في بداية الشوط الثاني من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية اليوم الثلاثاء في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري، بنزول طاهر محمد اليو ديانج على حساب محمود كهربا وأحمد رمضان.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه في مباراته ضد المصري التي تجمعهما على استاد الإسكندرية اليوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

ويخوض الأهلي مباراة المصري بنفس تشكيل مباراته الأخيرة ضد إنبي بدون تغييرات، حيث يتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وسعد سمير و أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأكرم توفيق وأفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي - ياسر إبراهيم - مروان محسن - وليد سليمان - أليو ديانج - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - ناصر ماهر - محمد هاني.

وأعلن علي ماهر المدير الفني للمصري تشكيل فريقه في مباراته ضد الأهلي التي تجمعهما على إستاد الإسكندرية اليوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

ويتكون تشكيل المصري من: أحمد دعدور، كريم العراقي، أحمد شوشة، أجمد شدي، حسن علي، فريد شوقي، عمرو موسى، سعيدو سنبوري، أحمد رفعت، أحمد جمعة، عمر كمال.