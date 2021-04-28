كارتيرون يُعدل موعد التدريب الختامى للزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى تعديل موعد التدريب الختامى للفريق الذى سيقام غدًا الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب.

كارتيرون حدد الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء موعدًا للتدريب، بعدما خاض الفريق تدريباته الجماعية فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، وشهد المران أجزاء من التدريبات الترفيهية والتأهيلية للاساسيين، بخلاف التقسيمة القوية فى أخر التدريب.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق في أحد الفنادق عقب إنتهاء المران، وذلك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 39 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأبيض 17 مباراة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة.