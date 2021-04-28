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كارتيرون يُعدل موعد التدريب الختامى للزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى تعديل موعد التدريب الختامى للفريق الذى سيقام غدًا الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب.

 

كارتيرون حدد الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء موعدًا للتدريب، بعدما خاض الفريق تدريباته الجماعية فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، وشهد المران أجزاء من التدريبات الترفيهية والتأهيلية للاساسيين، بخلاف التقسيمة القوية فى أخر التدريب.

 

ويدخل الفريق في معسكر مغلق في أحد الفنادق عقب إنتهاء المران، وذلك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة .

 

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 39 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأبيض 17 مباراة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة.

 

ونجح فريق الزمالك في تحقيق فوز مهم ومستحق على حساب البنك الأهلي مساء الأثنين، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من المسابقة على استاد القاهرة الدولي.

 

فوز الزمالك ساهم في حفاظ الفريق على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد رفع رصيده للنقطة 39، ويستمر الصراع مع الأهلي صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة، لكن الأحمر خاض 14 مباراة فقط، بينما لعب الأبيض 17 لقاء حتى الآن.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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