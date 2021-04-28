شكرا لقرائتكم خبر عن "يواصل هوايته في هز الشباك".. الأهلى يحتفي بهدف محمد شريف في مرمى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق اللاعب محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، أداءً مميزا مع القلعة الحمراء، وأصبح من النجوم الذين يزورون شباك المنافسين خلال كل مباراة يشارك فيها وتحول إلى أحد الأوراق الرابحة بشكل دائم في جُعبة الجنوب افريقي موسيماني، ووصل قطار أهداف محمد شريف إلى نادي المصري، حيث سجل هدفا في الدقيقة 11 من عمر المباراة التي تجمعهما على إستاد الإسكندرية الان، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.



حساب الاهلى على تويتر

واحتفى الحساب الرسمي للنادي الأهلى على "تويتر"، بهدف محمد شريف في مرمى المصري وأداء الرائع خلال مجريات المباراة، ونشر حساب الاهلى صور لمحمد شريف في المباراة وعلق قائلا: " لاعبنا محمد شريف يواصل هوايته في هز شباك المنافسين ويسجل أول أهداف اللقاء".



محمد شريف فى المباراة

وأحرز محمد شريف لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى المصري في الدقيقة 11 من عمر المباراة التي تجمعهما على إستاد الإسكندرية اليوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

وألغى الحكم المساعد الهدف بداعي التسلل قبل أن يقر حكم "الفار" بأن الكرة هدف صحيح، ويعلن تقدم الأهلي بالهدف الأول.

وانتهى الشوط الاول من المباراة بتعادل الأهلي مع المصري بهدف لمثله خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

وكان قد أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه في مباراته ضد المصري، ويخوض الأهلي مباراة المصري بنفس تشكيل مباراته الأخيرة ضد إنبي بدون تغييرات، حيث يتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وسعد سمير و أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأكرم توفيق وأفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.