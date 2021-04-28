شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرتدي الأسود فى مواجهة نامونجو بالكونفدرالية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونامونجو التنزاني في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل نامونجو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بعد ضمان التأهل للدور ربع النهائي للبطولة التي حل الفريق وصيفا في نسختها السابقة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ملابس الفريقين، في اللقاء حيث سيظهر بيراميدز باللون الأسود الكامل فيما سيرتدي حارس المرمى اللون الرمادي الكامل، وسيظهر الفريق الضيف نادي نامونجو اللون الأصفر في الأبيض ويرتدي حارسه اللون البرتقالي.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، وليد مهدي مدير المباريات، ومن الجهاز الإداري أحمد زاهر ومحمود حرب وشريف جمال، وكان الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أعلن قائمة مباراة نامونجو التنزاني، وضمت القائمة المختارة 18 لاعبا على النحو التالي: