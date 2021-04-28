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بيراميدز يرتدي الأسود فى مواجهة نامونجو بالكونفدرالية غدا

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونامونجو التنزاني في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل نامونجو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بعد ضمان التأهل للدور ربع النهائي للبطولة التي حل الفريق وصيفا في نسختها السابقة.

 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ملابس الفريقين، في اللقاء حيث سيظهر بيراميدز باللون الأسود الكامل فيما سيرتدي حارس المرمى اللون الرمادي الكامل، وسيظهر الفريق الضيف نادي نامونجو اللون الأصفر في الأبيض ويرتدي حارسه اللون البرتقالي.

 

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، وليد مهدي مدير المباريات، ومن الجهاز الإداري أحمد زاهر ومحمود حرب وشريف جمال، وكان الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أعلن قائمة مباراة نامونجو التنزاني، وضمت القائمة المختارة 18 لاعبا على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن.

 

خط الدفاع: عبد الله بكري - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي.

 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

 

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان - جون أنطوي.

 

وشهدت القائمة استبعاد كل من شريف إكرامى، عبد الله السعيد، رمضان صبحى، محمد فاروق، لمنحهم راحة، كما عاد الغانى جون أنطوى بعدما كان مستبعدا من مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى.

 

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 9 فى المركز الثانى بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة، وفى حال خسارة بيراميدز من نامونجو وفوز نكانا الزامبى على الرجاء فى الجولة الأخيرة سيصل الفريق الزامبى للنقطة 9 إلا أن بيراميدز سيتأهل بفارق المواجهات المباشرة.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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