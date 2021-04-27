شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد × تشيلسي: عقدة البلوز مستمرة للميرنجي وزيدان لا يعرف الفوز ضد توخيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت نتيجة التعادل 1-1 على مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي لعبت على ملعب العملاق الإسباني.

وجاءت جميع أهداف المباراة خلال الشوط الأول، حيث تقدم الضيوف مبكرًا عن طريق الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 14، لكن أصحاب الأرض عدلوا النتيجة في الدقيقة 29 عن طريق المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما.

وحاول كلا الطرفين تسجيل هدف يعطي أفضلية لهما قبل مباراة الإياب في الأسبوع القادم، لكن جميع المحاولات بائت بالفشل، لتنتهي المباراة بالتعادل.

رجل المباراة:

حصل كريستيان بوليسيتش على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من الجناح الأمريكي الذي سجل هدفًا غاليًا للضيوف.

بجانب هدفه، كان بوليسيتش هو أكثر لاعب ربح إلتحامات في المباراة (13)، وثاني أكثر اللاعبين نجاحًا في المراوغة (5)، وصاحب أعلى رقم لصناعة الفرص من تشيلسي (3)، وكان أكثر لاعب في المباراة تعرضًا للمخالفات من جانب لاعبي المنافس (6).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أصبح كريستيان بوليسيتش (22 عامًا و221 يومًا) هو أصغر لاعب من تشيلسي يسجل في نصف نهائي دوري الأبطال.

- كريستيان بوليسيتش هو أول أمريكي يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

- الجناح الأمريكي سجل خامس أهدافه في المسابقة ليصبح أفضل هداف امريكي في تاريخ دوري الأبطال، متفوقًا على الرقم السابق بأسم داماركوس بيزلي (4).

- كريم بنزيما عادل رقم راؤول جونزاليس بـ 71 هدفًا في دوري أبطال اوروبا، ليكون الهداف التاريخي الرابع للمسابقة.

- لا يوجد لاعب فرنسي سجل اهدافًا في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا أكثر من كريم بنزيما (20).

- هذه هي رابع مرة يسجل فيها بنزيما في الدور نصف النهائي من دوري الأبطال (بعد تسجيله ضد بوروسيا دورتموند في 2013، بايرن ميونخ في 2014 وبايرن ميونخ في 2018).

- بنزيما (33 عامًا و129 يومًا) هو أكبر لاعب سنًا من ريال مدريد يسجل في نصف نهائي دوري الأبطال، متفوقًا على الرقم السابق بأسم كريستيانو رونالدو (32 عامًا و86 يومًا في عام 2017).

- ريال مدريد استقبل هدفًا في مختلف البطولات للمرة الأولى بعد 404 دقيقة لعب.

- ريال مدريد لم يخسر لـ 18 مباراة متتالية بمختلف البطولات، أطول سلسلة لا هزيمة للفريق منذ فبراير 2020 (21).

- سلسلة انتصارات ريال مدريد على ملعبه في دوري الأبطال توقفت عند 4 مباريات متتالية، لتنتهي اطول سلسلة انتصارات للفريق على ملعبه في المسابقة منذ أكتوبر 2016 (8 مباريات متتالية).

- تشيلسي لم يخسر في أي من مبارياته ال11 الأخيرة خارج قواعده في مختلف البطولات.

- زين الدين زيدان خاض مباريات (5) دون فوز ضد توماس توخيل أكثر من ضد أي مدرب آخر في مسيرته كمدرب لريال مدريد في جميع البطولات (تعادل 4 وخسر 1).

- تشيلسي هو أكثر فريق واجهه ريال مدريد دون أن يفوز عليه في تاريخه بأكمله، الميرنجي فشل بالفوز في جميع مبارياته ال4 ضد البلوز (تعادل 2 وخسر 2)