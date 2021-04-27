شكرا لقرائتكم خبر عن الحسم في لندن.. ريال مدريد يتعادل مع تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق تشيلسي مع ضيفه ريال مدريد بنتيجة 1-1، في إطار مباريات الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أرووبا.

ظهر البلوز بشكل جيد خلال أحداث الشوط الأول وأضاع مهاجميه أكثر من فرصة وتمكن بوليسيتش من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14 بعد مرواغة رائعة لحارس ريال مدريد.

فيما جاء هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 29 من تصويبة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، حاول المدرب زين الدين زيدان مواصلة التقدم الهجومي بعدد من التغييرات مثل هازارد لكنها لم تفلح في تحقيق الفوز.

وستتكفل مباراة العودة في الخامس من الشهر القادم، من تحقيق هوية الفريق المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يكفي تشيلسي التعادل سلبياً فيما يحتاج ريال مدريد إلى الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1.