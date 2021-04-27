شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو محمد شريف يسجل الهدف الثاني في شباك المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الأهلي في تسجل هدف التقدم على المصري البورسعيدي عند الدقيقة 63 عن طريق محمد شريف، بعدما استلم الكرة الأرضية من أكرم توفيق داخل مربع العمليات للفريق البورسعيدي ليسدد مهاجم الأحمر الكرة بسهولة في شباك الفريق المنافس.

في الشوط الثاني، دخل الأهلى متراجعا نسبيا، خاصة أن لاعبي المصري البورسعيدي نفذ الضغط العالي على دفاعات الأهلي، في محاولة لمنع الهجمات الحمراء، كما حدث في بدايات الشوط الأول، وتسجيل الهدف الثاني في شباك محمد الشناوي، خاصة أن أحمد رفعت جناح الفريق البورسعيدي تسبب في مشاكل كبيرة لدفاعات الأهلي، ما دفع بيتسو موسمياني للتعديل في التشكيل بإخراج أحمد بيكهام ووضع أكرم توفيق لغلق الجبهة اليسرى أمام أحمد رفعت، وإخراج محمود كهربا وإشراك طاهر محمد طاهر.

وكاد سعيد سمير يصنع هدفًا ثانيًا للفريق البورسعيدي عند الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني، بعدما أخطأ في إرجاع الكرة لحارس مرماه لتصل لعمر كمال صاحب الهدف الأول ولكن تدخل محمد الشناوي أنقذ الموقف وأخرج الكرة لركلة ركنية.

وأضاع طاهر محمد طاهر الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 53، بعدما استلم الكرة العرضية الأرضية من محمد مجدي قفشة ورفض الأول تمرير الكرة إلى محمد شريف الخالي من الرقابة وفضل تسديد الكرة مباشرة لتخرج بسلام على دفاعات الفريق البورسعيدي.

وسجل محمد شريف هدف الأهلى الثانى فى المباراة

وتعادل الأهلي والمصري بهدف لكل منهما خلال الشوط الأول الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع 15 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ الأهلي في الشوط ضاغطا على دفاعات المصري البورسعيدي وكاد محمد شريف يسجل الهدف الأول لفريق في الدقائق الأولى، بعدما استقبل الكرة العرضية من محمد مجدي قفشة ووجهها مهاجم الأحمر صوب الفريق البورسعيدي، ولكن الكرة تخرج فوق القائم بقليل.

وعند الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، شهدت الخطورة الأولى للفريق البورسعيدي بعد الكرة الخطيرة الذي سددها سعيد سبنوري فوق القائم قليلا لمرمى محمد الشناوي.

وعند الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، سجل النادي الأهلي الهدف الأول عن طريق محمد شريف المتألق، بعدما استلم الكرة الطولية من دفاعات النادي الأهلي وانفرد بحارس المرمى للفريق البورسعيدي واصطدمت الكرة في جسد حارس المصري وعادت مرة أخرى لمهاجم الأحمر الذي قام بمتابعة الكرة وأسكنها شباك المصري.

وشهدت الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول الخطورة الثانية لفريق المصري البورسعيدي، بعدما أرسل أحمد رفعت كرة عرضية خطيرة تصل على رأس أحمد جمعة ليوجهها فوق قائم الشناوي بشكل غريب.

واستمر اللعب بعد هدف الأهلي منحصرا في وسط ملعب الأحمر، بعدما ترك الفريق المتقدم بهدف محمد شريف الكرة للفريق البورسعيدي وتراجع نسبيا للثلث الأخير لملعبه للاعتماد على الهجمات المرتدة في محاولة لتسجيل الهدف الثاني وإرباك حسابات الفريق صاحب الأرض.

ونجح الفريق المصري البورسعيدي من استغلال الجبهة اليمنى للنادي الأهلي، خاصة بتواجد أحمد رفعت وأحمد شديد قناوي الذي شكلا خطوة كبيرة على المارد الأحمر واستطاع أحمد شديد الحصول على أكثر من خطأ تم تنفيذه داخل مربع العمليات للنادي الأهلي، ولكن لاعبو الأحمر كانت لهم الكلمة العليا وتمكنوا من إبعاد الكرة خارج منطقة جزائهم.

وعند الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، نجح الفريق البورسعيدي في تسجيل هدف التعادل عن طريق عمر كمال، بعدما استلم الكرة العرضية من أحمد شديد قناوي داخل منطقة جزاء الأهلي وسط غياب المدافعين للفريق الأحمر ليسددها مباشرة في شباك محمد الشناوي الذي فشل في التصدى للكرة.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيلة فريقه لخوض مباراة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، المؤجلة من الجولة 15 للدوري.

وفيما يلي تشكيل الأهلي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد «بيكهام» – أحمد نبيل «كوكا».

- خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي «أفشة».

- خط الهجوم: محمود «كهربا» – حسين الشحات – محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء «الحارس على لطفي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأليو ديانج وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر ومروان محسن وصلاح محسن ووليد سليمان»، وخرج الحارس الصاعد مصطفى شوبير.

وجاء تشكيل المصري، الذي أعلنه المدرب على ماهر، كالآتي:

- حراسة المرمى: أحمد دعدور.

- خط الدفاع: أحمد شوشة – عمرو موسى – كريم العراقي – أحمد شديد قناوي.

- خط الوسط: فريد شوقي – حسن على – سعيدو سمبوريه.

- خط الهجوم: أحمد رفعت – أحمد جمعة – عمر كمال عبدالواحد.

والمصري