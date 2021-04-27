شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن ناديي الأهلي والزمالك، أقوى من الاتحاد المصري اللكرة القدم.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«ناديي الأهلي والزمالك، أقوى من الاتحاد المصري لكرة القدم، لماذا لم يتم حسم بطل بطولة دوري 99 حتى الأن؟ على الرغم من أن اللوائح معروفة للجميع».

وأضاف :«قرار اتحاد الكرة بعدم تأجيل أي مباراة في مسابقة الدوري خلال الفترة المقبلة، جيد، ويجب أن يتمسك بتطبيقه»، مضيفًا :«جميع الأندية كانت تعلم أن هذا الموسم سيكون هناك ضغط في المباريات، بعدما تم استكمال الموسم الماضي».

وتابع :«اتحاد الكرة أصدر قرارًا بالمساح للأندية بقيد 35 لاعبًا في بداية الموسم، لأنه كان يعلم أن الأندية ستعاني من ضغط المباريات».