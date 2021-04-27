شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: موسيماني سيرحل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة مدافع النادي الأهلي السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيرحل عن تدريب القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«موسيماني أحد أبرز المدربين المرشحين لتدريب منتخب جنوب أفريقيا، في الفترة المقبلة، وأرى أنه بنسبة كبيرة سيرحل موسيماني عن الأهلي لتدريب منتخب الأولاد».

وأشار: «الأهلي ظهر بمستوى متواضع خلال الشوط الأول من مباراة المصري، حيث كانت الأفضلية للفريق البورسعيدي الذي سيطر على اللقاء».

وواصل: «لا يوجد أي تركيز من جانب لاعبي الفريق الأحمر، فضلا عن تراجع مستوى بعض اللاعبين، على رأسهم حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكهربا»، مضيفا: «محمد شريف، هو فقط الذي يبذل مجهودا كبيرا في الملعب».

كان الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة المقامة بينهما حاليا، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.