شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلي يفوز على الزمالك في كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح فريق النادي الأهلي للسيدات في الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك، ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل الدوري لكرة اليد للسيدات. وذلك بعد المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر.

وشهد الشوط الأول أداءً قويًّا من الأهلي مع فرض سيطرته على مجريات اللعب، في ظل دفاع قوي ومنظم من جانب فريق الزمالك، وأقيمت المباراة بدون جمهور وفقا للإجراءات للاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، التي أقرها الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين.

وتقدم فريق المارد الأحمر في الشوط الأول بنتيجة (١٤-٦)، واستطاع أن يحسم المباراة لصالحه بعد الشوط الثاني بنتيجة (٢٩-١٩) وكانت فريدة هاني لاعبة المارد الأحمر قد أصيبت بالتواء في القدم اليسرى، خلال الشوط الأول من المباراة وخرجت من الملعب بواسطة الطبيب.

وضمت قائمة الأهلي كل من: أمنية خالد، نصرة عيد عبدالملك، دعاء حلمي، غادة حسام، سارة حسام، منة خالد، رنا محمد، ليلى هيثم، أمنية عاطف، شهد أحمد، إسراء سيد، سندس حشانة، ساندي السيد. بينما ضمت قائمة الزمالك كل من: نورهان علي، حبيبة جلال، هنا أحمد، بسمة مدحت، تقى علاء، سلمى فاخر، فاطمة علاء، سهيلة خالد، سارة يحيى، روان فراج، دنيا عاشور، فرحة طارق، ساندي قاسم، ياسمين صلاح.