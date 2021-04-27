شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر للمقاولون العرب غدًا بعد المران المسائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غداً الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق في أحد الفنادق عقب انتهاء المران، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد ٣٩ نقطة، بعد أن خاض الأبيض ١٧ مباراة.