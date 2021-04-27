شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: «كل حاجة غلط في الكورة عملها الأهلي أمام المصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر بمستوى سيئ للغاية خلال الشوط الأول من مباراة المصري البورسعيدي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة المصري والاهلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج: «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي ظهر بمستوى سيئ خلال الشوط الأول من مباراة المصري، حيث كانت الأفضلية للفريق البورسعيدي».

وأضاف: «كل حاجة غلط في الكورة عملها الأهلي في الشوط الأول، حيث لا يوجد أي ضغط على الخصم من الأمام، فضلا عن التمركز الخاطئ للمدافعين»، موضحا: «المصري كان يخرج متقدما من الشوط الأول، لولا تألق محمد الشناوي، الذي نجح في التصدي لأكثر من كرة خطرة».