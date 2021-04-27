شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف محمد شريف في شباك المصري البورسعيدي .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بدأ الأهلي في الشوط ضاغطا على دفاعات المصري البورسعيدي وكاد محمد شريف يسجل الهدف الأول لفريق في الدقائق الأولى، بعدما استقبل الكرة العرضية من محمد مجدي قفشة ووجها مهاجم الأحمر صوب الفريق البورسعيدي، ولكن الكرة تخرج فوق القائم بقليل.

وعند الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، شهدت الخطورة الأولى للفريق البورسعيدي بعد الكرة الخطيرة الذي سددها سعيد سبنوري فوق القائم قليلا لمرمى محمد الشناوي.

وعند الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، سجل النادي الأهلي الهدف الأول عن طريق محمد شريف المتألق بعدما استلم الكرة الطولية من دفاعات النادي الأهلي وانفرد بحارس المرمى للفريق البورسعيدي، واصطدمت الكرة في جسد حارس المصري وعادت مرة أخرى لمهاجم الأحمر الذي قام بمتابعة الكرة وأسكنها شباك المصري.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيلة فريقه لخوض مباراة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، المؤجلة من الجولة 15 للدوري.

وفيما يلي تشكيل الأهلي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد «بيكهام» – أحمد نبيل «كوكا».

- خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – محمد مجدي «أفشة».

- خط الهجوم: محمود «كهربا» – حسين الشحات – محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء «الحارس على لطفي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأليو ديانج وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر ومروان محسن وصلاح محسن ووليد سليمان»، وخرج الحارس الصاعد مصطفى شوبير.

وجاء تشكيل المصري، الذي أعلنه المدرب على ماهر، كالآتي:

- حراسة المرمى: أحمد دعدور.

- خط الدفاع: أحمد شوشة – عمرو موسى – كريم العراقي – أحمد شديد قناوي.

- خط الوسط: فريد شوقي – حسن على – سعيدو سمبوريه.

- خط الهجوم: أحمد رفعت – أحمد جمعة – عمر كمال عبدالواحد.