قرعة كأس العرب تضع اليمن في المجموعة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أقيمت مساء اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة مراسم قرعة كأس العرب FIFA، والتي وضعت منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية.



وأسفرت القرعة عن أربع مجموعات جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر - العراق - (عمان أو الصومال) - (البحرين أو الكويت)

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - (موريتانيا أو اليمن)

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - (الأردن أو جنوب السودان) - (فلسطين أو جزر القمر)

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - (لبنان أو جيبوتي) - (ليبيا أو السودان).

ويشارك في منافسات البطولة 23 منتخباً، تخوض المنتخبات الأربعة عشر الأقل تصنيفاً وفق أحدث ترتيب صادر عن الفيفا في أبريل الحالي، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة في نهاية العام الجاري، حيث جرى توزيع المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة.

وتستضيف منافسات البطولة ستة من ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022، وسُتقام خلال الفترة من ١-١٨ ديسمبر ٢٠٢١.