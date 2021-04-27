شكرا لقرائتكم خبر مسيرة جوسينس «المجنونة» قد تجعله الأخير من نوعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدو أن مسيرة روبين جوسينس مجنونة للغاية لدرجة أنه كتبها قبل وقت كبير من نهايتها.

ولكن في كتاب (الأحلام جديرة بالاهتمام)، الذي به سيرته الذاتية، سرعان ما يتضح أنها بدأت متأخرة للغاية.

عندما توج المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، كان جوسينس متواجدا في مدينة بوخولت في أحد الاحتفالات الجماهيرية بصحبة أصدقائه. بعدها بستة أعوام تقريبا، تلقى رسالة من المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف.

وكتب جوسينس في كتابه (أهلا روبين. هذا يواخيم لوف. حصلت على رقمك من مستشارك. أود أن أتحدث معك في الأيام القليلة المقبلة. متى يكون الوقت المناسب؟ مع أطيب التحيات).

وأعتقد جوسينس في البداية أن يواخيم لوف لا يكتب بهذه الطريقة. ولكن بعد ذلك بدأ يدرك أن حلمه أصبح حقيقة. ويقول «إلى أي مدى يمكن أن تكون الأمور أكثر روعة؟ جلسنا هناك وبكينا من الفرحة».

ولم يلعب لاعب أتالانتا الإيطالي، من قبل في الدوري الألماني (بوندسليجا) ولم يمر من أحد مراكز تطوير الشباب، ومع ذلك سمح له بأن يصف نفسه بأنه لاعب دولي وكانت أفضل فرصة هي اللعب في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) التي تأجلت لتقام الصيف الحالي.

ويمكن مقارنة صعوده المتأخر بمسيرة هداف كأس العالم التاريخي ميروسلاف كلوزة، الذي لم يعد شابا مراهقا عندما شارك في مباراته الأولى بالبوندسليجا مع كايزرسلاوترن وهو يبلغ 22 عاما في أبريل 2000.

ولم تكن هناك فرق مهتمة بجوسينس. عندما تمت دعوته للخضوع لحصة تدريبية مع بوروسيا دورتموند تحت 19 عاما في 2011، لعب بشكل سيئ لدرجة أنه ترك حلمه في ذلك الوقت لحين إشعارآخر.

وقال جوسينس «عندما كنت صغيرا، لم أكن اللاعب الذي يترك انطباعا ضخما لدى الجميع. بالكاد يمكن لشخص ما أن يقول إنه يركل بشكل جيد، سيصبح لاعبا محترفا يوما ما».

وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاء يوم ميلاده الـ18، فجاء كشاف مواهب من فريق فيتيسه الهولندي واكتشفه أخيرا في مباراة، كان جوسينس على أرض الملعب، وكانت هناك بقايا كحول في دمه.

ومع ذلك، فعلها، وبالكاد كان يصدق نفسه. هل تحدث مثل هذه القصة مرة أخرى؟ قال جوسينس عن كلوزه ونفسه «سنظل حالات فردية».

ومؤخرا، كان جوسينس في دائرة الضوء بعد رد فعله على محاولة إنشاء دوري السوبر الأوروبي.

وقال للمدونة الصوتية (كيكر تلتقي دازن) بعد الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي «إنها كارثة كبرى لكرة القدم. أنا مصدوم؛ لأن هذا الأمر يصبح حقيقة الآن».

عدد قليل من اللاعبين تحدثوا علنا عن رأيهم بشأن دوري السوبر الأوروبي مثلما فعل جوسينس. ولكن يبدو أنه لاعب كرة قدم غريب في عالم متلألئ.