توخيل ينتقد الشكل الجديد لأبطال أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، الألماني توماس توخيل الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا.

ويشعر توخيل بأن الإعلان والزوال السريع اللاحق لدوري السوبر الأوروبي الأسبوع الماضي سمح لدور المجموعات المجدد بدوري أبطال أوروبا أن يدخل الرادار.

وأعرب مدرب ليفربول يورجن كلوب، ومدرب مانشستر سيتي، جوسيب جوارديولا عن استيائهما بشأن زيادة المباريات وعدم استشارة المدربين واللاعبين، كما أن توخيل ليس متحمسا لهذا التجديد بالبطولة.

وقال توخيل «لست متأكدا من أنني أحبه، لأنه يمكنني فقط رؤية المزيد من المباريات. ومباريات إضافية في الجدول الذي نملكه. من الصعب للغاية أن أكون متحمسا».

ومن المقرر أن تتم زيادة عدد الفرق من 32 إلى 36 فريقا، بداية من موسم 2024 / 2025، مع وضع شكل جديد لدور المجموعات حيث ستلعب كل الفرق 10 مباريات على الأقل في هذا الدور.

وأردف توخيل «هل سألوا أي مدرب عن هذا؟ هل سألوا أي لاعب عن هذا؟ لا أعتقد».

وأضاف «فقط المزيد والمزيد من المباريات ولا يوجد المزيد من الجودة».