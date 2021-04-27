شكرا لقرائتكم خبر ناجلسمان مدربا لبايرن ميونخ 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد بايرن ميونخ الألماني أن جوليان ناجلسمان سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل، خلفا لهانسي فليك.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن بايرن ولايبزج توصلا لصفقة ضخمة تقضي بانتقال ناجلسمان لبايرن.

وسيتم السماح لناجلسمان بالانضمام لبايرن ميونخ بداية من الأول من يوليو بعقد مدته 5 سنوات. ولم يؤكد بايرن القيمة التي تم دفعها للايبزج من أجل التعاقد مع المدرب الشاب (33 عاما) لكن ذكرت تقارير إعلامية أن المبلغ النهائي قد يصل إلى 25 مليون يورو (1ر30 مليون دولار).

وكان بايرن بحاجة لمدرب جديد بعدما وافق على طلب هانسي فليك بإنهاء تعاقده، الذي ينتهي في 2023، مبكرا. وتشير التقارير إلى أن فليك هو أحد أقوى المرشحين لتولي تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف الذي سيرحل عن تدريب المنتخب عقب نهاية بطولة أمم أوروبا (بورو 2020).

وسيكمل فليك الموسم مع بايرن، الذي اقترب من التتويج بلقبه التاسع على التوالي في الدوري الألماني (بوندسليجا)، وسيرحل رسميا عن تدريب الفريق يوم 30 يونيو المقبل.

ولا يعد ناجلسمان أنه سيكون تحت ضغط إضافي عندما يتولى تدريب بايرن ميونخ.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي»في الأساس، أنا لا أرتعش ولا أرتجف بشأن قيمة الصفقة. مع اللاعبين هناك الكثيرون الذي يتكلفون أكثر من ذلك بكثير، ويكون عليهم أيضا أن يتعاملوا مع الضغط وأن يقدموا أداءهم المعروف. هكذا يسير الأمر معي».

كما لا ينوي ناجلسمان في المستقبل، أن يتعاقد مع أي لاعب من لاعبي فريق لايبزج، الذي يدربه حاليا، باستثناء دايون أوباميكانو، الذي وقع بالفعل مع بايرن ميونخ.

وقال ناجلسمان «من الطبيعي تماما في هذا الوضع الخاص ألا أبدأ في استقدام لاعبين من النادي الذي قدم شيئا لي».

وأضاف «حاليا لن أقوم باستئجار سيارة تي 6 أوي أي شيء لأقوده حتى أصل لميونخ لسحب لاعب أو عدد من لاعبي لايبزج».

وعلى العكس سينتقل إلى بايرن أيضا ما ناجلسمان، مساعده بنيامين جلويك، ومدير الفريق تيمو هاردونج.

وقال ناجلسمان»لقد جاؤوا معي من هوفنهايم وسيذهبون معي مرة أخرى. تم الاتفاق على هذا مع النادي».