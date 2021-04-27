لايبزج يفاضل بين 3 مدربين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس التنفيذي لنادي لايبزج الألماني، أوليفر مينتسلاف أمس أن ناديه يتابع 3 مدربين مرشحين لخلافة المدير الفني الحالي، جوليان ناجلسمان. وقال مينستلاف في مؤتمر صحفي» سنسد الفجوة، ولدينا قائمة قصيرة تضم 3 أسماء، ونعكف حاليا على دراسة هذه القائمة».

وأضاف مينتسلاف أن النادي سيجد حلا أيضا لخلافة المدير الرياضي الحالي، ماركوس كروشه، مشيرا إلى أن المدير الفني والمدير الرياضي الجديدين «سيكونان في النادي الوقت المناسب بحيث لا ندخل الموسم الجديد ونحن غير مستعدين لا في النطاق التدريبي ولا في النطاق الرياضي».

وكان ناديا لايبزج وبايرن ميونخ أعلنا في وقت سابق ظهر أمس رسميا انتقال ناجلسمان إلى ميونخ، حيث سيحصل على عقد لمدة 5 أعوام مع النادي البافاري.