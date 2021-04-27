زيادة قوائم منتخبات أمم أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة (تايمز) البريطانية نقلا عن توصية للجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس أنه يمكن ترشيح 3 لاعبين إضافيين على القائمة التي تضم 23 لاعبا، وأن المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) التي تقام هذا الصيف سيكون بمقدورها اختيار قائمة لاعبين أكثر من المعتاد، حيث ستضم 26 لاعبا وذلك بعد ضغوط لعب موسم كامل وسط وباء فيروس كورونا وفي الأسبوع الماضي استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مدينة دبلن من القائمة الأصلية التي تضم 12 مدينة التي تستضيف البطولة؛ لأنها لم تتمكن من تقديم ضمانات بإمكانية حضور الجماهير للمباريات.

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