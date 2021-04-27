جوريتسكا: اللعب بدون جمهور يزداد سوءا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد لاعب بايرن ميونخ، ليون جوريتسكا أن اللعب بدون جمهور يزداد سوءا من مباراة لأخرى. وقال للمدونة الصوتية (بودكاست) أمس» نفتقد الجماهير بشدة. ندرك مدى أهمية امتلاء الملعب بالجمهور في كرة القدم. يجب أن نتقرب من الجماهير مرة أخرى». وأصبح جوريتسكا محبوبا لكلماته الواضحة ومشاركته الاجتماعية. في العام الماضي أطلق مبادرة «نحن نركل كورونا» (وي كيك كورونا) مع زميله بالفريق جوشوا كيميتش لتقديم مساعدة ملموسة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية. وأضاف «الكرة لديها تأثير عظيم على الأشخاص، بغض النظر عن الأحداث الرياضية. ولكن حتى أثناء المباراة تعيش القيم في فريق».

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