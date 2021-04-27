التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من قمة الأهلي والمصري

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء المقام حالياً على ملعب ستاد الإسكندرية، والمؤجل من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الأهلي عن طريق لاعب محمد شريف في الدقيقة 11، قبل أن يعادل النتيجة للمصري اللاعب عمر كمال عبدالواحد في الدقيقة 46.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وسعد سمير و أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأكرم توفيق وأفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.

فيما دخل المصري اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد دعدور، كريم العراقي، أحمد شوشة، أجمد شدي، حسن علي، فريد شوقي، عمرو موسى، سعيدو سنبوري، أحمد رفعت، أحمد جمعة، عمر كمال.