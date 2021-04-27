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ريال مدريد ضد تشيلسي فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. التشكيل الرسمي للفريقين

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الشارقة - اميمة ياسر -  

 

 

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق الإسبانى، وتوماس توخيل مدرب الإنجليزى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها بين الفريقين في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو" معقل الفريق  الملكى، في الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة 2020-2021.
تشكيل ريال مدريد ضد تشيلسي

تشكيل تشيلسي ضد ريال مدريد

 


تأهل ريال مدريد كمتصدر للمجموعة الثانية في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، ثم تخطى أتالانتا فى دور الستة عشر، قبل عبور في دور ربع النهائي، بعد الفوز على الريدز 3-2 في الذهاب، والتعادل سلبياً بجولة الإياب في "أنفيلد".

وفى المقابل تصدر نادي تشيلسي المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، ونجح في التأهل من دور الستة عشر على حساب نادي أتلتيكو مدريد، قبل أن يتخطى بورتو في ربع النهائي، حيث فاز البلوز على الفريق البرتغالى 2-0 في الذهاب، وخسر أمامه بهدف في الإياب.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية تزيد من فرصته في التأهل للمباراة النهائية قبل مواجهة العودة التى تقام فى الخامس من شهر مايو المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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