موعد مباراة الأهلي والمصري الليلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف المصري، نظيره الأهلي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه على إنبي 3-1، الأسبوع الماضي.

ويدخل الأهلي حامل القب لدوري مباراة الليلة ولديه 33 نقطة جمعهم من 14 مباراة ويحتل المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر بـ39 نقطة لكن الأبيض خاض 17 مباراة.

أما المصري فيحتل المكز الرابع في جدول الدوري برصيد 29 نقطة جمعهم من 18 مباراة خاضها حتى الآن.

تشكيل الأهلي المتوقع:

هناك 7 غيابات بالقلعة الحمراء، ومن أهمها علي معلول وبدر بانون وحمدي فتحي وأيمن أشرف، وأجايي ومحمود وحيد للإصابة، وبواليا لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني بالتشكيل التالي:

الشناوي

أحمد نبيل كوكا – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم - أحمد بيكهام

عمرو السولية – أليو ديانج

كهربا – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

محمد شريف

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