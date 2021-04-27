الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يهدد الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

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هدد اتحاد كرة القدم في إيطاليا بحرمان الأندية، التي تشارك في بطولات غير معترف بها، من اللعب في المنافسات المحلية.

وجاء ذلك بعد انهيار مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي أعلنته أندية كبرى من بينها يوفنتوس وإنتر ميلان وأيه سي ميلان.

وأثار المشروع ردود أفعال غاضبة، لكن أندية يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد لم تنسحب رسميا من هذا المشروع بعد.

ولن يسمح للأندية، التي تشارك في بطولات لا يعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، باللعب في البطولات المحلية في إيطاليا.

فقد أضاف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فقرة إلى قواعده تشير إلى أن الأندية المسجلة في البطولات المحلية تتعهد بعدم المشاركة في مسابقات خاصة وغير معتمدة.

وبموجب المقترحات المطروحة لمسابقة دوري السوبر الأوروبي، التي أُعلن عنها في 18 إبريل/ نيسان الجاري، وافقت الأندية على المشاركة في المشروع مع الاستمرار في المنافسات المحلية.

ووجهت انتقادات واسعة للمشروع، مما أسفر عن انسحاب 9 أندية، من بين 12 كانت قد أعلنت عن البطولة المقترحة.

وقال غابرييل غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: "حتى وقتنا هذا لا نعلم أي الفرق التي لا تزال في مسابقة دوري السوبر الأوروبي والفرق التي انسحبت منه".

وأضاف: "إذا ثبت انضمام أي من الفرق لبطولات خاصة، حتى الموعد المحدد لتلقي طلبات التقدم للمشاركة في البطولات المحلية في 21 يونيو/ حزيران المقبل، فلن تتمكن تلك الفرق من المشاركة في بطولتنا".