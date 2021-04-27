شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 27/4/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها،اتحاد الكرة: فرجانى ساسى مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم..ولا يحق له الرحيل فى يونيو ، واستبعاد إكرامى والسعيد ورمضان من قائمة بيراميدز أمام نامونجو بالكونفدرالية، واتحاد الكرة يعرض على الأندية إقامة الدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى ، محمد هانى يعود لتشكيل الأهلى الأساسى أمام المصرى الليلة .

استبعاد إكرامى والسعيد ورمضان من قائمة بيراميدز أمام نامونجو بالكونفدرالية

أعلن الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير ألفنى لفريق نادى بيراميدز قائمة مباراة نامونجو التنزانى المحدد لها التاسعة من مساء الأربعاء على ستاد الدفاع الجوى فى إطار الجولة السادسة

اتحاد الكرة يعرض على الأندية إقامة الدورى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى

عرضت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على أندية الدورى الممتاز، خوض مباريات الدورى بداية من 5 يوليو المقبل بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بعد قرار شوقى غريب مدرب المنتخب بخوض المعسكر النهائى قبل الأولمبياد يوم 5 يوليو.

المصرى يرفض المكافآت الاستثنائية لتحفيز لاعبيه أمام الأهلى رفض مسئولو المصرى البورسعيدى رصد مكافآت استثنائية للاعبيه لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد الإسكندرية، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ15 للدورى. قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تكليف وحيد سمير بمنصب مدير إدارة المنتخبات باتحاد الكرة فى ألفترة المقبلة بدلا من حاتم سرور الذى تولى مؤخرا رئاسة لجنة شئون اللاعبين.

إيقاف لاعب البنك الأهلى مباراتين بعد الطرد المباشر لاعتدائه على طارق حامد

كشف مصدر باتحاد الكرة أن محمد بسيونى لاعب البنك الأهلى، سيتم إيقافه مباراتين وتغريمه 10 آلاف جنيه بعدما حصل على البطاقة الحمراء أمس بعد تدخله بعنف على طارق حامد لاعب الزمالك.

المقأولون يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك فى الدوري رصد مسئولو المقأولون العرب، مكافآت استثنائية للاعبى ألفريق من أجل تحقيق ألفوز على نادى الزمالك فى المباراة المقبلة من مسابقة الدورى العام، والمقرر إقامتها بعد غد الخميس ، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الصحوة التى بدأت فى المباراة الماضية أمام وادى دجلة، من أجل تحسين وضعهم بالجدول. يرى فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن ألفريق السكندرى تعرض للعنة خاصة بعد ألفوز على الأهلى فى المباراة الماضية بالدورى بهدفين مقابل هدف، حيث عصفت الإصابات بنجوم ألفريق قبل اللقاء المرتقب مع الاتحاد السكندرى.