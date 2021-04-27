شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: الفوز على بتروجت يقرب دجلة من لقب كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، إن مباراة فريقه مع بتروجت في ربع نهائي كأس مصر في اللقاء المقرر لهه بعد غد الخميس، من المباريات المصيرية لفريق دجلة هذا الموسم، موضحا أن الفوز يساوى لدى الفريق التتويج بلقب كأس مصر.

وأوضح عبد المنصف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفريق طوى خيبات الدوري والمسيرة المتراجعة على مستوى النتائج وصب كامل تركيزه لتحقيق لقب الكأس هذا الموسم، لحجز مقعد مؤهل للكونفدرالية الموسم المقبل.

وأوضح الحارس الأسطوري للكرة المصرية أن مباريات الكأس كلها مفاجآت ووصول الفريق لنصف النهائي سيمهد الطريق نحو النهائي، موضحا أن تجاوز محطة بتروجت سيرفع من الحالة النفسية للاعبين لتعويض موسمهم بأول ألقاب دجلة المحلية.

وأكد "أوسة" أنه يحلم برفع كأس مصر مع دجلة كما رفعه من قبل بقميص الزمالك، موضحا أنه يحلم بترويض الألقاب من جديد لإثبات قيمته كقائد للفريق في موسم يشهد تألقه للزود عن عرين دجلة.

وخضع فريق وادي دجلة لتحليل رابيد تيست اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر لها الخميس المقبل، في ربع نهائي كأس مصر، بعد التأهل لهذا الدور على حساب الاتحاد السكندري في دور الـ16 من المسابقة.

ومن المقرر أن تحدد نتيجة التحاليل يوم الأربعاء قائمة اللاعبين المنضمين لقائمة الفريق أمام بتروجت في الكأس، التي يبحث من خلالها الفريق عن تعويض مسيرته المتراجعة في بطولة الدوري، وانتزاع اللقب لضمان مقعد مؤهل للمشاركة الإفريقية هذا الموسم.