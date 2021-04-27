شكرا لقرائتكم خبر عن شركة استادات تكشف: سيتى كلوب أسوان يضم مدرسة ألعاب قوى لتقديم أبطال أوليمبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كل من المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، لإدارة المنشآت الرياضية، والعميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن من الخدمات المهمة التى يقدمها نادى سيتى كلوب، فرع أسوان بعد افتتاحه رسميا الأحد الماضى، مدرسة ألعاب القوى، لإعداد أبطال، خاصة فى رياضة العدو، توظيفا للتكوين الجسماني، ومقاييس اللياقة البدنية لأبناء المحافظة، لتكون مفرخة للمواهب، تمثل مصر فى الدورات الأوليمبية، والبطولات الدولية، وحصد الميداليات المختلفة.

ومن المعلوم بالضرورة أن رياضية العدو تتطلب مقاييس معينة فى اللياقة البدنية، وأن طقس محافظة أسوان، والتكوين الجسماني والبدنى لشباب المحافظة، بيئة خصبة، لإعداد وتفريخ أبطال فى هذه الرياضة، إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن أهم العدائين فى العالم، من إفريقيا، وتحديدا من كينيا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة استادات، ونائبه، أن اهتمام اندية سيتى كلوب فى المحافظات المختلفة، بجانب تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية، هى إعداد أبطال فى كافة الألعاب المختلفة، لتمثيل مصر فى البطولات الدولية، وحصد الميداليات.

يذكر أن نادى سيتى كلوب فرع أسوان، تم افتتاحه مساء الأحد الماضى، وسط حضور مكثف من مسؤولى شركة استادات الوطنية، والمسؤولين التنفيذيين والشعبيين والرياضيين، فى المحافظة، وأثنوا جميعا على الخدمات التى يقدمها سيتى كلوب لأهالي أسوان.