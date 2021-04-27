شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 27/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 27/4/2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها تقسيمة قوية فى الزمالك استعدادًا للمقاولون.. وتألق مروان وجنش وروقا، وتأهيل فتوح والونش مع الأساسيين فى الجيم.. ومران ترفيهى استعدادًا للمقاولون، والونش مهدد بالغياب عن الزمالك أمام المقاولون للإصابة، والزمالك يخسر لقب أفريقيا للطائرة أمام الترجى التونسى بنتيحة 3-0.