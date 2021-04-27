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اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 27/4/2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 27/4/2021، العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء في مقدمتها تقسيمة قوية فى الزمالك استعدادًا للمقاولون.. وتألق مروان وجنش وروقا، وتأهيل فتوح والونش مع الأساسيين فى الجيم.. ومران ترفيهى استعدادًا للمقاولون، والونش مهدد بالغياب عن الزمالك أمام المقاولون للإصابة، والزمالك يخسر لقب أفريقيا للطائرة أمام الترجى التونسى بنتيحة 3-0.

 

خضع لاعبو الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية القوية على هامش المران الجماعي للفريق المقام اليوم الثلاثاء على ملعب النادي

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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