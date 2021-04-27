شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يغلق أبواب الرحيل أمام نجوم سيراميكا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، فتح ملف الراحلين عن النادى في الفترة الحالية، خصوصا أن الفريق مقبل على مباريات مهمة في مسابقة الدورى المصري تحتاج إلى التركيز.

وأكد مصدر بسيراميكا أن ضياء السيد رفض إبداء الرأي في بما يخص مصير اللاعبين الذين تلقوا عروضا خلال الفترة الماضية، موضحا أن المدير الفني أبلغ الجميع برغبته في التمسك في بجميع العناصر الأساية في الفريق.

وتابع المصدر أن اللاعبين تفهموا وجهة نظر مديرهم الفني ووعدوه بالتركيز في المباريات المقبلة حتى يكونوا على قدر المسئولية التي كُلفوا بها وضع الفريق في مركز متقدم يليق به في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وارتبط اسم محمد إبراهيم خلال الفترة الماضية بالعودة إلى الزمالك ونفس الأمر بالنسبة إلى رجب بكار الظهير الأيمن الذى يضعه النادى الأبيض على خريطة التعاقدات، فضلا عن شادى حسين مهاجم سيراميكا الذى اقترن إسمه بالأهلى.

وفى سياق آخر أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، أن الأشعة التي أجراها صالح جمعة، لاعب خط وسط الفريق، أثبتت إصابته بشد خفيف بالعضلة الخلفية، مؤكدا أن اللاعب مستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي وتجهيزه للمباريات في المرحلة المقبلة.

وفي نفس السياق أثبتت الأشعة التي أجراها محمد مسعد، إصابته بشد في العضلة الخلفية، وعضلة السمانة، ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا للاعب وسط الفريق من أجل العودة في أسرع وقت للمباريات.

ويستعد سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل، بتروسبورت ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام.