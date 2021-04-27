شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك.. شاهد علاقة كارتيرون مع أسامة نبيه بعد شائعة الخلافات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الذى أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحسن العلاقة بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، وأسامة نبيه المدرب العام، بعد الأحداث الأخيرة التى نشبت بين الثنائى.

وظهر كارتيرون خلال قيادة التدريب بجوار أسامة نبيه، حيث قام الثنائى بتبادل الآراء الفنية حول استعداد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.

وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وشرح المدير الفني للاعبين برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، والاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب.

وخاض لاعبو الفريق، الذين شاركوا في مواجهة أمس أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز، مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين الأساسيين مجموعة من التدريبات التأهيلية فقط، حرصاً على عدم تعرضهم للإرهاق.

وشارك اللاعبون فى تدريبات ترفيهية، وشهدت تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ولعب الكرة باليد، حيث تم التركيز على سرعة رد فعل اللاعبين والضغط على المنافس في وضع الحركة والثبات.

وأقيمت مجموعة من التدريبات البدنية القوية، وخاض اللاعبون فقرات بدنية خاصة تحت إشراف فيرناندو مسئول الأحمال بالجهاز الفني، حيث بدأت بسباق سرعات، ثم فقرة أخرى خاصة بالتحكم بالكرة.

وشارك اللاعبون في تقسيمة قوية في جزء من الملعب تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين الفريقين، حيث تألق العديد من اللاعبين أبرزهم مروان حمدي ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر.