شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يستقبل لاعبى المصرى بالأحضان قبل انطلاق مباراتهما بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوى قائد الأهلى على استقبال لاعبى المصرى بالأحضان قبل بداية المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية اليوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه في مباراته ضد المصري التي تجمعهما على استاد الإسكندرية اليوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

ويخوض الأهلي مباراة المصري بنفس تشكيل مباراته الأخيرة ضد إنبي بدون تغييرات، حيث يتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وسعد سمير و أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأكرم توفيق وأفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي - ياسر إبراهيم - مروان محسن - وليد سليمان - أليو ديانج - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - ناصر ماهر - محمد هاني.

وأعلن علي ماهر المدير الفني للمصري تشكيل فريقه في مباراته ضد الأهلي التي تجمعهما على إستاد الإسكندرية اليوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من عمر الدوري.

ويتكون تشكيل المصري من: أحمد دعدور، كريم العراقي، أحمد شوشة، أجمد شدي، حسن علي، فريد شوقي، عمرو موسى، سعيدو سنبوري، أحمد رفعت، أحمد جمعة، عمر كمال.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم ومعه 33 نقطة، جمعها من 14 مواجهة خاضها الفريق بالدوري حتى الآن، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك وإنبي».

وتعادل في 3 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز »، وتلقى هزيمة واحدة أمام سموحة، فيما يدخل المصري مواجهة اليوم وفي رصيده 29 نقطة جمعها من 18 مباراة.