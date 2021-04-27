شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعتمد جمباز الأيروبيك ضمن الحافز الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إدراج منافسات جمباز الأيروبيك ضمن مسابقات الاتحاد المصري للجمباز المستحقة للحافز الرياضي.

ومن المقرر أن يتم منح الحافز الرياضي اعتبارًا من الموسم الرياضي 2021 - 2022، واعتبار موسم 2019 - 2020، 2020 - 2021 كبطولتي مشاركة.

ومن جانبه وجه الدكتور إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى على دورها فى دعم ورعاية الرياضة المصرية بشكل عام ورياضة الجمباز بشكل خاص.

وهنأ امين أسرة الجمباز المصري على إدراج جمباز الأيروبيك ضمن المنافسات المستحقة لدرجات الحافز الرياضى. ويستعد اتحاد الجمباز بكل قوة لااستضافة مجموعة من البطولات الهامة خلال الفترة المقبلة والتي سيكون على رأسها التصفيات الافريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 مايو المقبل، وبطولة كأس العالم للجمباز والمقرر إقامتها مطلع يونيو المقبل.