وزارة الرياضة تعتمد جمباز الأيروبيك ضمن الحافز الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعتمد جمباز الأيروبيك ضمن الحافز الرياضي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إدراج منافسات جمباز الأيروبيك ضمن مسابقات الاتحاد المصري للجمباز المستحقة للحافز الرياضي.
ومن المقرر أن يتم منح الحافز الرياضي اعتبارًا من الموسم الرياضي 2021 - 2022، واعتبار موسم 2019 - 2020، 2020 - 2021 كبطولتي مشاركة.
ومن جانبه وجه الدكتور إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى على دورها فى دعم ورعاية الرياضة المصرية بشكل عام ورياضة الجمباز بشكل خاص.
وهنأ امين أسرة الجمباز المصري على إدراج جمباز الأيروبيك ضمن المنافسات المستحقة لدرجات الحافز الرياضى. ويستعد اتحاد الجمباز بكل قوة لااستضافة مجموعة من البطولات الهامة خلال الفترة المقبلة والتي سيكون على رأسها التصفيات الافريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 مايو المقبل، وبطولة كأس العالم للجمباز والمقرر إقامتها مطلع يونيو المقبل.